«Яндекс.Деньги» добавили Google Pay в свои сервисы для сбора средств

«Яндекс» объявил о том, что теперь с помощью «Яндекс.Денег» пользователи могут переводить средства на добрые дела или краудфандинговые проекты через Google Pay. Новая возможность доступна в «Я.Соберу», формах и кнопках «Яндекс.Денег» для сбора средств.

Чтобы отправить деньги через Google Pay, не нужно иметь при себе банковскую карту и тратить время на ввод ее данных — достаточно подтвердить перевод в Android-устройстве. Таким образом, у людей появился еще один удобный способ сбора денег — отправить им перевод смогут даже те, у кого вообще нет электронного кошелька или банковской карты под рукой.

«Я.Соберу», формы и кнопки «Яндекс.Денег» помогают организовать сбор средств с самыми разными целями — будь то складчина на подарок другу, донаты за онлайн-стрим, пожертвования на краудфандинговый проект или благотворительную акцию. «Я.Соберу» позволяет создать страницу для сбора денег, ссылкой на которую пользователь может поделиться в блоге или, к примеру, соцсетях. Формы и кнопки «Яндекс.Денег» можно добавить на свой сайт с помощью специального кода.

Раньше через «Яндекс.Деньги» люди отправляли средства на добрые дела из электронных кошельков и с банковских карт. Теперь это можно сделать и через Google Pay — достаточно выбрать этот способ и подтвердить перевод. Сейчас новая услуга доступна для любой карты Mastercard, привязанной к Google Pay, в дальнейшем пользователи смогут переводить средства таким образом и с карт других платежных систем. Чтобы люди могли отправлять деньги через Google Pay, организатору сбора средств нужно просто включить прием переводов с банковских карт при настройке страницы на «Я.Соберу», формы или кнопки.

По данным майского исследования «Яндекс.Денег», число платежей картами сервиса через Google Pay, Apple Pay и другие бесконтактные технологии увеличилось за последний год в 2,5 раза, оборот — в 3,1 раза. При этом доля бесконтактных платежей телефонами выросла с 29% до 39%.

«Недавнее исследование BCG показало, что Россия лидирует в мире по числу токенизированных платежей и переводов — с карт, привязанных к бесконтактным системам, таким как Google Pay. Для многих россиян бесконтактные платежи с телефонов давно стали привычным делом, причем как в офлайне, так и в онлайне. Мы рассчитываем, что появление Google Pay в Я.Соберу, кнопках и формах Яндекс.Денег поможет увеличить сборы, которые устраивают наши пользователи. Далеко не всегда у людей бывает под рукой банковская карта или время на ввод ее данных для платежа или перевода через интернет. Google Pay решает эту проблему. Владельцу Android-смартфона достаточно один раз привязать карту к Google Pay — и дальше он сможет переводить деньги на добрые дела несколькими движениями по экрану телефона», — сказала Алла Савченко, руководитель департамента развития продуктов «Яндекс.Денег».