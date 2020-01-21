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В приложении «Суперчек» теперь можно оплатить товары

Интернет E-commerce
, Текст: Владимир Бахур

«Яндекс.Маркет» объявил о том, что в приложении «Суперчек» теперь можно оплатить товары и таким образом избежать очередей в кассу. Для этого покупателю нужно в магазине отсканировать штрихкоды товаров через приложение и там же оплатить покупку.

В июле «Суперчек» запустили в режиме бета-теста, потом подключили функцию сканирования товара. Теперь в приложении появилась оплата с помощью банковской карты, включая Apple Pay.

Сервис Scan2Go избавляет покупателей от очередей в магазинах, а ритейлерам даёт возможность повысить пропускную способность торговых точек. Сейчас функция работает в сетях «ВкусВилл» и «Улыбка Радуги». Актуальные адреса магазинов можно посмотреть в приложении.

«Мобильный телефон в руках покупателя уже стал привычным инструментом для систем лояльности, заменив пластиковую карту. Серьёзная трансформация ожидает и традиционные способы оплаты. Мы предлагаем нашим партнёрам готовое комплексное решение, которое включает в себя и системы контроля, и маркетинговые инструменты для взаимодействия с покупателем», — сказал Антон Пахомов, директор по развитию и взаимодействию с сетями группы компаний «Яндекс.Маркет».

Функция уже доступна в приложениях на iOS и Android.

«Суперчек» — мобильное приложение для совершения покупок в магазинах. Сервис позволяет сканировать штрихкоды товаров и оплачивать их привязанной банковской картой или на кассе самообслуживания. Также с помощью «Суперчека» можно отслеживать акции и планировать покупки. Сейчас в приложении можно найти предложения более 30 магазинов, включая «Магнит», «Пятёрочку», «ВкусВилл», «Улыбку Радуги», «Дикси», «Metro», «О’Кей», «Ашан», «Ленту», «Глобус», «Азбуку Вкуса».

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