Новая метрика на StatOnline.ru для хостинг-провайдеров: оценка скорости отклика сайтов

REG.RU представляет новую метрику аналитического сервиса StatOnline.ru. На сайте впервые систематизирован сбор данных о скорости загрузки сайтов клиентов хостинг-провайдеров, работающих в России. Метрика обновляется ежемесячно. Кроме того, дополнена метрика Uptime: появилась информация о времени простоя хостинг-провайдеров.

Среднее суммарное время отклика сайтов, размещённых у хостинг-провайдера, — важный параметр, который влияет на удобство использования интернет-ресурса. Например, отклик в 0,1 сек можно считать идеальным показателем загрузки. Значения от 0,1 до 1 сек считаются приемлемыми. Однако более долгая загрузка страницы приводит к тому, что пользователь теряет ощущение непрерывной и стабильной работы сайта, а поисковые системы не дают такому ресурсу максимальную оценку и пессимизируют в поисковой выдаче. Пределом удержания внимания считается показатель 10 сек.

Новая метрика REG.RU на StatOnline.ru показывает ежемесячную оценку скорости загрузки сайтов, размещённых у российских хостинг-провайдеров. Ранее эта статистика собиралась в виде единичных тестов, в которых чаще всего участвовали один-два сайта, что снижает релевантность подобных исследований. Теперь же полноценный обзор становится доступен как пользователям, так и провайдерам, которые смогут отслеживать свои показатели и улучшать работу услуг и сервисов.

Как формируется метрика

Каждый месяц аналитический сервис составляет список из 20 крупнейших хостинг-провайдеров — они определяются исходя из числа находящихся на обслуживании провайдера доменов в зоне .RU. После этого собираются данные IP-адресов, принадлежащих серверам shared-хостинга каждого провайдера. Затем для всех IP-адресов shared-хостинга создаётся список случайно выбранных сайтов: по два сайта на CMS WordPress, Joomla и «1C-Битрикс» (самые популярные CMS для сайтов в .RU). Для всех ресурсов один раз в 20 минут измеряется время отклика с помощью команды curl %{time_total}. Отчёт составляется исходя из накопленной статистики.

Лидеры декабря

В декабре первое место занял провайдер RU-CENTER с показателем скорости 0,262831 сек. REG.RU расположился в рейтинге на третьем месте — 0,346264 сек. Также в топ-5 оказались провайдеры Hc.ru, «Джино» и «Гарант-Парк-Телеком».

Топ-10 хостинг-провайдеров по скорости загрузки сайтов клиентов

Обновление метрики Uptime

В метрике Uptime появились данные о простое хостинг-провайдеров. В минутах указано среднее время недоступности серверов провайдера за месяц. Основываясь на метрике, пользователи смогут выбирать наиболее надёжных поставщиков услуг для устойчивой работы сайтов и сервисов.

«Новые метрики StatOnline открывают хостинг-провайдерам перспективы для роста, а клиентам — информацию для ориентации в качестве оказываемых услуг на рынке. Чем дальше мы движемся, тем больше показателей стремимся улучшить — это позволяет постоянно поддерживать качество услуг на высочайшем уровне», — комментирует Алексей Королюк, генеральный директор хостинг-провайдера и регистратора доменов REG.RU.

REG.RU — хостинг-провайдер и аккредитованный регистратор доменных имён №1 в России (по данным StatOnline.ru, занимает первое место по количеству зарегистрированных доменов и размещённых сайтов в национальных зонах .RU и .РФ). Компания обслуживает более 3300000 доменов и предлагает регистрацию в 750 международных доменных зонах, а также предоставляет услуги хостинга, SSL, почты, VPS, аренды физических серверов и облачных вычислений на GPU. В 2012 году REG.RU стал аккредитованным ICANN регистратором. Офисы REG.RU расположены в 30 городах России и СНГ.