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Банк «Точка» запустил платформу для продажи продуктов клиентов

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Банк «Точка» предложил клиентам не тратить время и деньги на верстку сайта и подключение онлайн-кассы – теперь продавать товары можно прямо на сайте банка. Чтобы открыть свой интернет-магазин, достаточно ввести описание и цену товара. Покупатели сразу же смогут оплачивать покупки банковской картой – эквайринг и бесплатная онлайн-касса подключатся автоматически.

«С появлением сайтов-конструкторов создать свой интернет-магазин стало проще, но на сборку макета и настройку онлайн-кассы все равно требуется время. Кроме того, согласно 54-ФЗ, за кассу придется платить от 3 тыс. руб. Мы решили использовать ресурсы банка, чтобы упростить начало торговли для наших клиентов: разработали лаконичный дизайн страницы и подключили оплату картами через нашего партнера по этому проекту "Робокассу", за которую не берется никакой дополнительной комиссии с продавца», — сказал Александр Головин, директор по продуктам банка для предпринимателей «Точка».

Владелец интернет-магазина получит ссылку, которой можно делиться без ограничений. Сервис доступен для всех клиентов-ИП банка «Точка». Стоимость сервиса составит 2,9% с каждой транзакции в первые три месяца, а с четвертого месяца при обороте ниже 500 тыс. руб. поднимется до 3,9%.

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