E Terra Media запускает платформу киберспорта на базе технологии SPB TV

E Terra Media совместно с технологическим партнером SPB TV в тестовом режиме запускает E Terra Journal —сервис для поклонников киберспорта и игровой индустрии.

Пользователям сервиса E Terra Journal будут доступны обзоры видеоигр, последние новости, экспертная аналитика, подробные фото- и видеорепортажи с мероприятий и возможность смотреть в прямом эфире E TV, первый и единственный телеканал об игровой индустрии в СНГ, охват которого ежедневно составляет 3 млн зрителей.

В эфире телеканала помимо контента, посвященного видеоиграм, регулярно транслируются соревнования по самым популярным киберспортивным дисциплинам — Dota 2, CS:GO и League of Legends. Cервис E Terra Journal разрабатывался для фанатов гейминга и киберспорта. Согласно отчету агентства Newzoo, в России к началу 2020 года киберспортивная аудитория превысит 66 млн человек.

Наталья Чайковская, генеральный продюсер E Terra Media, отметила: «Мы учитываем возможности, возраст и потребности наших зрителей и следуем современным трендам в медиа, в данном случае - тенденции перехода вещания в интернет. Объединившись с профессионалами из SPB TV, мы создали для неравнодушной к играм аудитории принципиально новый продукт. Сейчас мы работаем над производством контента, который, я уверена, будет интересен и заядлым геймерам, и новичкам. Но об этом расскажем чуть позже. Сейчас в первую очередь мы стремимся создать дружелюбную экосистему, участники которой смогут расти и развиваться вместе с нами».

Кирилл Филиппов, генеральный директор компании SPB TV, сказал: «Сервис E Terra Journal реализован нами на основе уже существующей ОТТ ТВ платформы Rosing. Это универсальное программное решение успешно применяется для трансляции контента онлайн-кинотеатрами и для доставки видео в ТВ-сервисах мобильных операторов. Однако для киберспорта и гейминга мы применяем это решение впервые. Это необычный уникальный опыт. Индустрия гейминга и киберспорта - это территория новых возможностей, где мы видим успешное применение нашего технологического опыта и потенциал для коммерческого успеха».

Сервис E Terra Journal уже работает на устройствах с iOS, Android и в веб-браузерах в тестовом режиме, скоро появится версия для Smart TV. Коммерческий запуск намечен на середину февраля, стоимость подписки на месяц составит 99 руб.