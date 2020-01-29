Сервис Boosty.to интегрирован с Telegram и Discord

Платформа монетизации авторского контента Boosty.to запустила интеграцию с Telegram и Discord. Теперь авторы могут предлагать подписчикам участие в закрытом чате.

Благодаря интеграции Boosty.to с мессенджерами у создателей контента и подписчиков появился новый формат интерактивного общения. Автор сам указывает, какие уровни подписки дадут право на доступ к чату.

Если чат создан в Telegram, специальный Boosty-бот соединит аккаунты подписчиков на Boosty и в мессенджере и выдаст им приглашения. Доступ к чату сохраняется, пока активна подписка.

В Discord автор может на своем сервере настроить роли с особыми статусами для участников, которые являются подписчиками на Boosty.to. Привилегии участника будут сохраняться, пока активна его подписка.