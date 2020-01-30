Сбербанк и «Сберлогистика» запустили сервис доставки в мобильном приложении «Сбербанк онлайн»

Сбербанк запустил в своем мобильном приложении для держателей карт услугу доставки посылок и корреспонденции. Оператором доставки выступает компания экосистемы Сбербанка – «Сберлогистика». Кнопка «Отправить посылку» появилась в меню на главной странице приложения «Сбербанк онлайн» и доступна более чем 14 млн пользователей Московского территориального банка.

Отправить посылку из Москвы можно в 500 городов на условиях самовывоза и в 19 городов, включая Москву, с курьером от двери до двери. При оформлении посылки в приложении пользователи выбирают город назначения, доступный для этого города способ доставки — «Сберкурьер» или «Сберпосылка», — а также адрес и данные получателя.

«Сберкурьер» — это доставка посылок с курьером от двери до двери. В первом релизе функциональности доставки в приложении «Сберкурьер» доступен пока только внутри Москвы, а также при отправке из Москвы в 18 российских городов (Владивосток, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Иркутск, Казань, Краснодар, Красноярск, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург, Уфа, Хабаровск, Челябинск).

«Сберпосылка» — доставка на условиях самовывоза, то есть из пункта приема посылок в пункт выдачи. Отправить таким способом посылку через приложение «Сбербанк онлайн» и получить ее можно в 7,5 тыс. пунктов приема и выдачи, включая отделения Сбербанка и постаматы, в 500 населенных пунктах России. При оформлении отправитель может выбрать на карте наиболее удобные для себя и получателя пункты приема и выдачи посылки.

Для оплаты доставки через приложение необходимо указать вес посылки (до 5 или до 10 кг) и по желанию ее оценочную стоимость для включения в тариф страхования. После оплаты из приложения можно сразу распечатать бланк и наклеить его на посылку. Это может также сделать курьер или сотрудник отделения банка, где действует пункт приема посылок.

Отправитель может воспользоваться бесплатной упаковкой в участвующих в программе отделениях банка или упаковать свою посылку самостоятельно. После сдачи посылки отправитель может отслеживать ее статус в приложении и с помощью SMS-уведомлений.

Алексей Круглов, директор дивизиона «Цифровая платформа» блока «Розничный бизнес» Сбербанка, сказал: «"Сбербанк онлайн" уже давно не просто банковское приложение: в нем органично сочетаются финансовые и нефинансовые услуги. Например, можно выбирать и покупать сервисы партнеров в "Каталоге", пользоваться госуслугами, общаться в "Диалогах". Доставка посылок через "Сбербанк онлайн" — еще одна полезная возможность, которая теперь будет всегда под рукой у наших клиентов».

Сергей Малышев, генеральный директор «Сберлогистики», отметил: «Мы стремимся соответствовать одной из главных целей экосистемы Сбербанка — предоставлять клиентам наиболее полный спектр доступных и качественных услуг, и сервис доставки — один из них. Теперь оформить доставку посылок, подарков и документов через "Сбербанк онлайн" — это так же просто, как вызвать такси. Мы развиваем крупнейшую в России сеть удобно расположенных пунктов приема и выдачи посылок. Сегодня для клиентов "Сбербанк онлайн" доступно более 7 тыс. пунктов приема и выдачи посылок. В 2020 г. к проекту присоединится 2,5 тыс. отделений Сбербанка в 800 городах России и 5 тыс. постаматов».