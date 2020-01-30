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Сбербанк поможет найти работу людям старшего возраста

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Сбербанк в партнерстве с сервисом «Работа.ру» реализовал инструмент поиска работы для людей старшего поколения. Поиск ведется среди вакансий сайта «Работа.ру», по которым работодатели подтвердили готовность принять соискателя возрастом от 50 лет и старше.

Сервис размещен на портале «Активный возраст» — онлайн-журнале Сбербанка для людей старшего поколения. На данный момент на портале представлено порядка 10 тыс. вакансий от более чем 500 работодателей.

Помимо поиска работы, в сервисе предусмотрен конструктор резюме, с помощью которого в онлайн-режиме можно составить качественное резюме с учетом лучших практик и советов от ведущих HR-специалистов.

Ранее сервис ограниченно пилотировался в Московском регионе, где показал хорошие результаты. Теперь он доступен по всей стране.

Александра Алтухова, директор дивизиона «Особенные решения» Сбербанка, сказала: «Среди людей старшего поколения есть огромное количество высококлассных специалистов, которые хотят продолжать работать, занимаясь новыми проектами. Зачастую им сложно найти вакансии или работодателя. Новый сервис Сбербанка поможет вести поиски работы максимально комфортно и развиваться в выбранном направлении».

Ксения Курникова, директор по маркетингу сервиса «Работа.ру», отметила: «Мы видим, что спрос на работников старшего возраста есть и надеемся, что благодаря нашему проекту он возрастет. Например, в 2019 г. "Работа.ру" выделила самые распространенные сферы деятельности, куда готовы брать на работу даже кандидатов в возрасте старше 55 лет. Согласно нашему исследованию, на первом месте оказались работодатели из сфер производства и агропромышленности — 16,3% из них готовы нанимать сотрудников в предпенсионном возрасте. Второе место заняла сфера ритейла — 14,7%. На третьем — ресторанная (10,7%) и транспортная (10%) отрасли. Меньше всего готовы рассматривать предпенсионеров и пенсионеров в сфере страхования (0,3%), СМИ, издательской деятельности и консалтинге — по 0,4% компаний».

Портал «Активный возраст» – это проект Сбербанка, включающий в себя журнал и полезные сервисы для людей старшего поколения.

Ежедневно в журнале публикуются эксклюзивные материалы от экспертов в области здоровья, права и личных финансов, советы и рекомендации о занятиях спортом и культурных мероприятиях, интересные истории из жизни пенсионеров, а также много другой полезной информации для ведения активного образа жизни.

Кроме того, на портале представлены продукты и услуги экосистемы Сбербанка для аудитории 50+ (вклады и кредиты, мобильная связь, телемедицина, информация о бонусной программе и многое другое).

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