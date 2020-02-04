Donationalerts запустил продажу товаров и рекламы в прямых трансляциях

Российский сервис монетизации прямых трансляций Donationalerts позволит стримерам зарабатывать не только на пожертвованиях зрителей: теперь каждый автор трансляции может принимать предложения разместить рекламу или виджет для покупки товара от брендов и получать ежедневное вознаграждение за выполненные сделки. По результатам предварительных тестов использование новой механики увеличивает доходы стримеров до 300%, а общий объем продаж бренда – на 10%.

Сегмент стримов наиболее динамично развивающийся среди развлекательного контента, а просмотр стримов подразумевает максимальную вовлеченность аудитории, поэтому рекламодатели проявляют к ним все больше интереса. Ранее размещение рекламы у стримеров происходило хаотично и объективные измерения результативности размещения отсутствовали.

«Формат рекламного маркетплейса сделает взаимодействие авторов трансляций и рекламодателей прозрачным и простым», – отметила Анастасия Байгушева, руководитель проекта Donationalerts.

Чтобы разместить рекламу у стримера, рекламодателю достаточно обратиться к Donationalerts и договориться об условиях размещения предложения. После этого сервис выбирает наиболее релевантных стримеров и берет на себя все взаимодействие с ними. Размещение возможно как по оплате за упоминание (CPM), так и за процент от продаж (Revenue Share).

Закрытое тестирование виджета продаж началось в 2019 г. с продажи на стримах уникальных игровых предметов. В ходе рекламной кампании со стримерами месячный прирост к выручке бренда достигал 10%, а доход вовлеченных в тестирование стримеров вырастал в три раза.