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«Алиса» обновила умную камеру

Интернет Веб-сервисы
, Текст: Владимир Бахур

«Яндекс» объявил о том, что в умной камере голосового помощника «Алисы» появились новые возможности. Теперь «Алиса» умеет сканировать документы, читать вслух текст на фото и лучше распознаёт одежду. Камера доступна в мобильных приложениях с «Алисой»: «Яндексе», «Браузере» и «Лончере».

«Алиса» выручит, если нужна цифровая копия документа, а под рукой только смартфон. С помощью приложения с голосовым помощником можно отсканировать что угодно: договор, платёжку или конспект лекции. Стоит сказать ««Алиса», сделай скан» и показать ей документ — и она отсканирует его, аккуратно обрежет по контуру и предложит сохранить на смартфон.

Когда не удаётся разглядеть текст — например, на инструкции к лекарству или новому гаджету — можно попросить «Алису» его зачитать. Достаточно сказать ««Алиса», прочитай текст на картинке» и сделать снимок. «Алиса» распознает текст с помощью компьютерного зрения, а затем его произнесёт. Распознанный текст можно в один клик скопировать, перевести с русского на английский и наоборот.

«Алиса» поможет найти понравившуюся одежду. Если сфотографировать человека, камера определит, что на нём надето, и найдёт похожие вещи на «Маркете» — причём, для каждого предмета одежды в отдельности. Например, можно посмотреть только джинсы или только рубашки. Сейчас на «Маркете» собрано более 36 миллионов предложений от 116 тысяч интернет-магазинов одежды, среди них Lamoda, Asos и Kupivip.

Как и раньше, «Алиса» умеет распознавать на картинке объекты и товары. Например, она сможет определить по фото породу собаки или модель кофеварки.

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