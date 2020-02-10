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«Беру» запустил рекламную кампанию с Александром Гудковым

Интернет Интернет-реклама
, Текст: Владимир Бахур

Маркетплейс «Беру» запустил рекламную кампанию с Александром Гудковым. Её цель — рассказать о бонусах на бесплатную доставку на Беру. Ролик будет транслироваться на телевидении, в социальных сетях и на YouTube.

По сюжету рекламы главной героине доставили пару коробочек с «Беру». Вместе с ними она открывает для себя волшебный мир удобных покупок на маркетплейсе, проводником в который выступает Саша Гудков в роли эксцентричного товарного распорядителя. Также в ролике показаны регулярные «Беру Бонусы» на бесплатную доставку и широкий ассортимент товаров, которые можно заказать в мгновение клика.

«Мы верим, что бесплатная доставка улучшит жизнь наших покупателей и хотим, чтобы они как можно быстрее узнали про новые возможности для удобного шопинга. Донести это сообщение до пользователей маркетплейса помог Александр Гудков. Он идеально подходит «Беру» — делает всё легко и хорошо, играет, поёт, шутит и перевоплощается в русалку, кентавра, хор и танцевальный ансамбль», — прокомментировал запуск рекламы Владислав Свириденко, директор по маркетингу группы компаний «Яндекс.Маркет».

Музыку для рекламы написали Illuminati Production.

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