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PayMaster начал прием платежей по QR-коду через СБП

Интернет E-commerce
, Текст: Владимир Бахур

Платежный интегратор PayMaster объявил о начале приема безналичной оплаты в пользу юридических лиц через Систему быстрых платежей (СБП) Банка России.

PayMaster позволит настроить оплату через СБП как на кассе торговой точки, так и в интернет-магазине. Расчетным банком PayMaster выступает банк «ККБ», прошедший сертификацию на платежи по QR-коду. В онлайне предусмотрены два сценария оплаты: для компьютеров — через QR, для мобильных устройств — по ссылке.

В торговых точках возможно использование как динамических, так и статических QR-кодов. Покупателю на кассе необходимо отсканировать QR-код через мобильное приложение своего банка и подтвердить операцию. Процесс оплаты в данном случае похож на проект, который PayMaster ранее реализовал совместно с системой WebMoney Transfer для расчета электронным кошельком в офлайне.

Генеральный директор PayMaster Андрей Смирнов отметил: «Для юридических лиц подключение Системы быстрых платежей — это существенная экономия на эквайринге. К тому же интеграция данного способа не требует доработок со стороны магазина и занимает кратчайшие сроки. На данный момент PayMaster уже завершил пилотное тестирование с двумя крупными сетями и в ближайшее время на 5 тыс. касс станет возможной оплата через СБП».

Представители офлайн-бизнеса, заинтересованные в интеграции оплаты по QR-коду, в рамках единого договора с PayMaster наряду с СБП могут подключить WebMoney, Wechat и AliPay.

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