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«Почта Mail.ru» ускорила поиск в письмах

Интернет Веб-сервисы

«Почта Mail.ru» улучшила скорость поиска вложенных файлов и других документов. Изменился механизм сортировки и внешний вид выдачи. Количество случаев, когда пользователь находит нужное вложение среди первых 2-3 предложенных вариантов, выросло на 23%. Об этом CNews сообщили в Mail.ru Group.

Ускорить поиск позволил новый формат отображения вложенных файлов. Теперь к ним можно перейти прямо из поисковой выдачи. Не нужно отдельно открывать письмо, чтобы посмотреть находящийся в нем документ. Причем результаты включают не только те вложения, где запрашиваемое слово находится в названии. Поиск находит и те файлы, где нужное слово встречается внутри документа, например, в тексте или на изображении.

Выдача также стала более релевантной за счет улучшенных алгоритмов обработки запросов. Благодаря этому, количество случаев, когда пользователь находит нужное вложение в первых строчках выдачи, выросло на 23%.

«Почта Mail.ru» улучшила функцию распознавания вложенных графических файлов. Пользователи смогут быстрее искать сканы и другие документы, которые никак не идентифицированы, не названы и не обозначены в письме.

Функции работы с файлами – одни из самых востребованных инструментов в «Почте Mail.ru».

«Около четверти пользователей "Почты Mail.ru" ежедневно получают и отправляют письма с вложениями. Многие предпочитают "Почту" и "Облако Mail.ru" другим способам хранения данных – потому что эти сервисы не только надежны, но и привычны и комфортны в использовании. К тому же, людям важно, чтобы все нужные вложения было легко искать, особенно в ситуациях, когда они нужны срочно. Благодаря новой функции, поиск любых документов занимает доли секунды», – отметил Иван Мыздриков, директор по продукту «Почты Mail.ru».

Ранее «Почта Mail.ru» рассказывала об обновлении кнопки для быстрой отправки данных со смартфонов. С ее помощью в почту можно мгновенно переносить фотографии, заметки, ссылки и другой контент со смартфонов на iOS и Android. Благодаря этой функции пользователи смогут сохранять информацию в разных форматах в одном месте.

Функция работает в веб-версии и в приложениях для iOS. В ближайшее время решение появится и в Android-смартфонах. Также в «Почте» скоро появится отдельный инструмент, который будет автоматически сохранять отправленные самому себе письма в специальную папку. К ней можно будет быстро перейти прямо из списка входящих.



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