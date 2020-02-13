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Positive Technologies: 82% уязвимостей веб-приложений содержится в исходном коде

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Эксперты Positive Technologies проанализировали состояние защищенности веб-приложений и выяснили, что в девяти случаях из десяти злоумышленники могут атаковать посетителей сайта, 16% приложений содержат уязвимости, позволяющие получить полный контроль над системой, а в 8% случаев — атаковать внутреннюю сеть компании. Кроме того, получив полный доступ к веб-серверу, хакеры могут размещать на атакуемом сайте собственный контент (выполнять дефейс) или даже атаковать его посетителей, например заражая их компьютеры ВПО.

По данным исследования, в 2019 г. существенно (на 17 процентных пунктов по сравнению с 2018 г.) снизилась доля веб-приложений, содержащих уязвимости высокого уровня риска. Число уязвимостей, которое в среднем приходится на одно приложение, снизилось по сравнению с прошлым годом почти в полтора раза. Несмотря на это, общий уровень защищенности веб-приложений оценивается как низкий.

82% всех выявленных уязвимостей обусловлены ошибками в коде. По словам экспертов, даже в случае продуктивных систем в каждой второй они находили уязвимости высокого уровня риска. Высокий процент ошибок в исходном коде свидетельствует о том, что код не проходит проверку на наличие уязвимостей на промежуточных этапах его создания, а также что разработчики по-прежнему уделяют недостаточно внимания безопасности, делая ставку на функциональность приложения.

В 45% исследованных веб-приложений эксперты обнаружили недостатки аутентификации (Broken Authentication); многие уязвимости из этой категории критически опасны.

«Большинство атак на аутентификацию связано с тем, что пользователи устанавливают только пароль, — отметила Ольга Зиненко, аналитик компании Positive Technologies. — Отсутствие второго фактора делает атаки на аутентификацию простыми в реализации. Эта проблема усугубляется тем, что пользователи стараются придумать пароли попроще. Обход ограничений доступа обычно приводит к несанкционированному разглашению, изменению или уничтожению данных».

По данным экспертов, 90% веб-приложений подвержены угрозе атак на клиентов. Как и в предыдущие годы, существенную роль в этом играет уязвимость «Межсайтовое выполнение сценариев» (Cross-Site Scripting, XSS). Примерами атак на пользователей могут быть заражение компьютеров вредоносным ПО (доля этого метода атак на частных лиц в III квартале года увеличилось до 62% против 50% во II), фишинговые атаки для получения учетных или других важных данных, а также выполнение действий от имени пользователя с помощью обманной техники clickjacking, в частности для накрутки лайков и просмотров.

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