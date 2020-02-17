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«Яндекс.касса» и Сбербанк предложили сервис B2B-платежей клиентам всех банков

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«Яндекс.касса» и Сбербанк расширили возможности сервиса «B2B-платежи» для онлайн-расчетов между юрлицами. До сих пор он был доступен только компаниям, у которых есть счета в Сбербанке. Теперь такой счет понадобится только покупателю товаров и услуг, а продавец сможет принимать онлайн-оплату от корпоративных клиентов на расчетный счет в любом российском банке.

Подключить «B2B-платежи» можно через «Яндекс.кассу». С помощью сервиса продавцы смогут принимать онлайн-оплату от любого клиента интернет-банка «Сбербанк бизнес онлайн» — сегодня их больше 2,5 млн.

Для оплаты нужно выбрать на сайте продавца товар или услугу и нажать кнопку «Оплатить через “Сбербанк бизнес онлайн”», затем выбрать способ авторизации и подтверждения платежа — с помощью SMS-пароля или токена. Вводить реквизиты продавца не придется — они автоматически добавятся в платежное поручение. Сразу после оплаты продавец получит уведомление и информацию о юрлице покупателя — для закрывающих документов. Затем продавец сможет отгрузить товар или оказать услугу, не дожидаясь, когда деньги придут на его счет или, когда покупатель пришлет платежное поручение.

Таким образом, «B2B-платежи» позволяют сократить срок расчета между юрлицами с 1–3 дней до 1–3 минут. Сервис помогает бизнесу повысить продажи, ускорить работу бухгалтерии и сразу отгружать товары или оказывать услуги без задержки в несколько дней.

«Сегодня в онлайн выходят с продажами даже крупные индустриальные компании, которые традиционно считаются офлайн-бизнесом. Они выстраивают сбыт через интернет, и им нужны удобные инструменты для онлайн-расчета. За последний год доля платежей между юрлицами в электронной коммерции выросла более чем на 50%, и этот тренд будет развиваться», — сказала Оксана Коробкина, директор департамента коммерции «Яндекс.денег».

«Сервис “В2В-платежи” переворачивает привычные представления об оплате товаров юридическими лицами. Процесс онлайн-покупки для бизнеса становится таким же, как и у обычного пользователя интернет-магазина: клиент просто выбирает нужный товар и способ оплаты, нажимает кнопку и оказывается в интернет-банке, где видит уже заполненное платежное поручение для оплаты покупки. Остается только подписать его и подтвердить платеж, а магазин тут же узнает о факте оплаты. Раньше воспользоваться сервисом и оценить его преимущества могли только клиенты Сбербанка. Теперь сервис позволяет быстро рассчитываться за товары и услуги с любой другой компанией, которая принимает B2B-платежи через "Яндекс.Кассу" и имеет счета в других банках», — сказал Сергей Паршиков, управляющий директор дивизиона «Цифровой корпоративный банк» Сбербанка.

«Яндекс.касса» и Сбербанк запустили B2B-платежи в октябре 2018 г. Средний платеж через сервис сегодня составляет 26 тыс. руб. Среди клиентов B2B-платежей — операторы сотовой связи, ретейлеры, ИТ-компании, в числе которых МТС, Ozon.travel, «Мой агент», Nethouse, Netbynet и многие другие. Потенциальная аудитория B2B-платежей — все российские организации, которые работают с корпоративными клиентами.

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