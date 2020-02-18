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Пуш-уведомления «Яндекс.Почты» стали интерактивными

Интернет Веб-сервисы
, Текст: Владимир Бахур

«Яндекс» обновил пуш-уведомления в мобильной «Яндекс.Почте». Теперь они не только сообщают о письмах, но и помогают быстро на них ответить, удалить ненужные или принять приглашение на встречу.

Владельцы iPhone могут читать письма целиком, а также отвечать на них, удалять и помечать как непрочитанные прямо в уведомлении. Теперь можно за пару секунд ответить другу или удалить ненужную рассылку, даже не открывая приложение. Для просмотра писем на устройствах с 3D-Touch достаточно нажать на уведомление, а на смартфонах без этой функции — смахнуть его влево. При подключении к интернету «Почта» теперь сообщает обо всех новых письмах, которые пришли, когда человек был офлайн.

В уведомлениях на Android можно прочитать начало письма и выбрать, как с ним поступить: удалить, ответить или пометить прочитанным. Чтобы человек мог тут же ответить на письмо, в уведомлениях на устройствах с 9 версией Android и выше появились уже готовые быстрые ответы.

На вопрос «когда встретимся?» можно ответить «в конце недели» или «через несколько минут» — Почта сама предложит подходящие варианты, исходя из темы обсуждения. Быстрые ответы формируются с помощью нейросети, обученной на письмах пользователей. Перед отправкой ответ можно отредактировать — для этого человека перенаправят в само приложение.

Помимо этого, в уведомлениях на Android теперь можно принимать приглашения на встречи, отправленные через «Яндекс.Календарь». В скором времени эта функция будет доступна и на iOS.

Уведомления «Почты» стали более информативными: и на Android, и на iOS теперь можно видеть аватарки отправителей — логотипы организаций или фото из аккаунта человека на Яндексе. Они находятся рядом с темой письма и помогают понять, от кого оно пришло.

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