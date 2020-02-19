Голосовой помощник «Алиса» поможет детям освоить сложные звуки

«Яндекс» объявил о том, что в умных колонках с «Алисой» появился детский онлайн-тренажёр для развития речи «Легко сказать». Теперь дети могут тренироваться произносить сложные звуки с помощью голосового помощника. Тренажёр разработан вместе с учителями-логопедами.

Чтобы начать занятие, достаточно попросить: «Алиса, запусти навык «Легко сказать»». Дальше ребёнок сможет выбрать, с кем заниматься: с любимыми героями из мультфильма «Фиксики» или звуклями, которых придумали в «Яндексе». Персонажи дают детям задания на развитие речи и поют с ними песенки со сложными звуками. Попутно «фиксики» знакомят детей с технологиями и профессиями будущего, «звукли» мотивируют учить языки, выступать перед публикой и грамотно писать — то есть делать то, что трудно даётся детям с плохим произношением.

Тренажёр позволяет в игровой форме отрабатывать звуки [з], [ц], [ш], [ч], [р] и [л]. Каждому звуку посвящено пять занятий, они рассчитаны на детей 5–7 лет. Занятия помогали готовить учителя-логопеды. Они составили требования к текстам, а детские поэты сочинили на их основе стихи песен. «Фиксики» исполняют их на мотив своих фирменных песенок — «фиксипелок», теми же голосами, что и в мультике. «Звуклей» озвучили Катя IOWA, Максим Свобода и Даниил Мацейчук (Quest Pistols Show) — они же предложили музыку к песням. Скоро в тренажёре появится ещё один персонаж, которого озвучили солистки группы Open Kids.

Тренажёр «Легко сказать» доступен в «Яндекс.Станции», «Станции Мини» и других умных колонках с «Алисой», а также в приложениях «Яндекс», «Браузер» и «Навигатор». С их помощью можно заниматься где угодно: дома, в детских садах, центрах развития и школах. Некоторым детским садам и центрам развития «Яндекс» подарит «Станцию», чтобы они могли попробовать тренажёр в деле.