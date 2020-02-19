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При поддержке НПО «Криста» в Краснодарском крае разработана новая версия портала государственных и муниципальных закупок

Интернет Веб-сервисы ИТ в госсекторе

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В Краснодарском крае при поддержке НПО «Криста» введена в эксплуатацию новая версия портала региональной информационной системы Краснодарского края, используемой в сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Региональная информационная система Краснодарского края – одна из лучших региональных практик управления закупками. С применением программного комплекса «Региональная контрактная система» сегодня через региональную информационную систему осуществляют закупки более 6 тысяч учреждений Кубани.

С появлением обновленного портала государственных и муниципальных закупок для граждан, инвесторов и бизнеса стал доступен широкий спектр аналитики о закупках Краснодарского края, в том числе:

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Департамент по регулированию контрактной системы Краснодарского края отмечает важность реализации одного из основных принципов Закона № 44-ФЗ – открытость и прозрачность информации о контрактной системе в сфере закупок.

«Открытая часть региональной информационной системы – это совокупность информации о закупках из единой информационной системы в сфере закупок, распределенная в структурированном виде, позволяющая оперативно провести анализ и сопоставление интересующих данных. Открытый портал станет интерактивной картой Краснодарского края для наглядного отображения потребности в продукции того или иного муниципального образования. Удобный выбор параметров для отображения на экране статистических данных, выгрузки таблиц и построения диаграмм позволит сформировать представление о закупках региона», – прокомментировал руководитель Департамента по регулированию контрактной системы Краснодарского края Андрей Миланович.

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