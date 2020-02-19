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В мобильном приложении «Госуслуги Москвы» теперь можно оплачивать детские кружки и секции

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В мобильном приложении «Госуслуги Москвы» теперь можно оплачивать посещение детских кружков, спортивных секций и домов творчества. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. Ранее такая услуга была доступна только на портале mos.ru.

«Постепенно расширяем функциональность приложения “Госуслуги Москвы” и стараемся сделать его еще удобнее, чтобы самые необходимые городские онлайн-сервисы были всегда под рукой. Теперь в приложении родители могут не только записать детей на занятия по программам дополнительного образования, но и оплатить их», — сказала Наталья Сергунина.

Счета за кружки и секции расположены в разделе «Мои начисления» каталога услуг во вкладке «Образование». Чтобы увидеть начисления в мобильном приложении, родителю необходимо ввести в личном кабинете на mos.ru данные своего паспорта и СНИЛС, а также СНИЛС ребенка и данные свидетельства о его рождении. Эти сведения синхронизируются с мобильным приложением. После этого счета за дополнительные образовательные услуги будут отображаться автоматически в разделе «Мои начисления».

Если же в личном кабинете пользователя на mos.ru отсутствуют необходимые данные родителя и ребенка, он может найти нужные счета, воспользовавшись строкой поиска начислений. Достаточно ввести туда номер платежной квитанции (УИН), полученный в образовательной организации. Он должен состоять из 20–25 цифр. Начисления также можно найти, отсканировав штрихкод квитанции при помощи камеры смартфона.

Найденные счета отобразятся на экране во вкладке «Образование» в «Моих начислениях». Пользователь может посмотреть наименование кружка, детальную информацию о платеже и дату его выставления. Оплатить дополнительные образовательные услуги для детей можно банковской картой, со счета мобильного телефона или при помощи Apple Pay.

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