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Сбербанк расширил возможности корпоративного мобильного приложения «Сбербанк бизнес онлайн»

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Сбербанк представил новые версии мобильного приложения для корпоративного интернет-банкинга «Сбербанк бизнес онлайн» для устройств с операционными системами iOS и Android. В новую версию добавлен маркетплейс с сервисами и услугами Сбербанка, его партнеров и дочерних организаций.

Кроме того, теперь «Сбербанк бизнес онлайн» для обеих операционных систем использует единый пользовательский опыт и схожий клиентский путь по основным функциям приложения. Такой подход к UX/UI (User Experience / User Interface design, клиентский опыт и дизайн интерфейса) позволяет приложению сохранить логику работы, узнаваемость и фирменный стиль вне зависимости от того, какой смартфон используют клиенты. Через приложения пользователи могут полноценно работать с платежами, зарплатными ведомостями, выписками, распознавать счета для мгновенной оплаты, управлять бизнес-картами, мгновенно переводить средства с карт юридического лица на другие карты (как физических, так и юридических лиц). Кроме того, в приложениях на обеих операционных системах iOS и Android доступны такие возможности, как настройка услуги «Плати QR» на стороне магазина, биометрическое подписание платежных поручений (с помощью Face ID и Touch ID), переключение между несколькими организациями, интернет-звонки в службу поддержки и многое другое.

Важной новинкой мобильного приложения «Сбербанк бизнес онлайн» стала возможность подключать сервисы и услуги Сбербанка, его партнеров и дочерних компаний из встроенного маркетплейса. Это поможет в развитии и ведении бизнеса. Первым сервисом на витрине экосистемы Сбербанка стал зарплатный проект, всего же в ближайшее время в маркетплейсе появится еще 17 услуг, отвечающих самым распространенным потребностям предпринимателей, в том числе система CRM, сервисы мгновенных расчетов между юридическими лицами, бухгалтерские и юридические сервисы и др.

Анна Лоевская, управляющий директор дивизиона «Цифровой корпоративный банк» Сбербанка, сказала: «К настоящему времени с мобильным приложением "Сбербанк бизнес онлайн" работают не менее 800 тыс. пользователей. Средняя оценка интернет-банка в магазинах приложений App Store и Google Play сохраняется на уровне 4,7 из 5. По этому показателю "Сбербанк бизнес онлайн" сохраняет лидирующие позиции рейтингах сторов и маркетов мобильных приложений на отечественном рынке корпоративного мобильного интернет-банкинга. Мы рады предложить нашей аудитории обновленную версию приложения, которая помогает не только в ежедневной транзакционной активности, но и в ведении бизнеса, и в решении возникающих насущных потребностей большинства предпринимателей».



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