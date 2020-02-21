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Мобильное приложение «ВСК страхование» научилось распознавать документы клиентов

ПО Софт Интернет Веб-сервисы

В мобильном приложении «ВСК страхование» теперь доступно распознавание удостоверяющих документов. Новая функция позволяет сократить время ввода данных о страхователе и водителях при заполнении профиля в личном кабинете и оформлении новых полисов каско.

Для сканирования достаточно навести камеру телефона на документ, и все необходимые данные будут автоматически распознаны и внесены в поля формы приложения «ВСК страхование». Для удобства клиентов идентификационная информация сохраняется в личном профиле.

Обновленная версия мобильного приложения «ВСК страхование» с функцией распознавания данных паспорта РФ и водительских удостоверений доступна для смартфонов на платформах iOS и Android.

«Мы не останавливаемся на достигнутом и продолжаем совершенствовать наши дистанционные сервисы. Для большего удобства пользователей наше приложение было дополнено новым функционалом, который существенно облегчит ввод информации и сократит затраченное клиентом на это время», – отметила заместитель генерального директора, руководитель блока развития бизнеса «Страхового дома ВСК» Ольга Сорокина.

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