«Яндекс.Транспорт» и «Яндекс.Карты» объединились в одно приложение

«Яндекс» объявил о том, что в «Яндекс.Карты» переехали главные возможности «Яндекс.Транспорта». Отдельное приложение «Транспорт» будет работать до мая 2020 года — у пользователей ещё есть время, чтобы перейти в «Яндекс.Карты».

Карты умеют всё то же самое: показывать движение автобусов, пробки и сохранять в избранное маршруты и остановки. При переходе все важные данные автоматически перенесутся из «Транспорта» в «Карты».

Следить за движением автобусов в «Картах» можно в специальном разделе. Он включается с помощью кнопки «Транспорт» на главном экране. При этом вид карты изменится — иконки мест и автомобильные дороги будут менее заметными и не будут отвлекать от поиска нужного автобуса, а остановки станут крупнее. Карты в реальном времени показывают движение автобусов, троллейбусов, трамваев и маршруток больше, чем в 70 городах России.

В «Яндекс.Картах» тоже можно добавлять избранные маршруты и остановки. При этом избранное из «Транспорта» при переходе в «Карты» сохраняется. Проверить, что всё перенеслось правильно и ничего не потерялось, можно в Картах в разделе «Мой транспорт».

В будущем в «Яндекс.Картах» появятся новые транспортные возможности. Например, в приложении планируют отображать полное расписание транспорта и развивать алгоритмы построения маршрутов, чтобы предлагать больше вариантов.

В «Яндекс.Картах» всё собрано в одном приложении — там удобно искать места и сразу смотреть, как до них добраться. Например, можно найти новое кафе: прочитать отзывы, посмотреть фотографии и цены — а потом построить маршрут сразу до входа. Если нужно выбрать, на чём лучше доехать: на общественном транспорте или на машине — в «Картах» можно сравнить все варианты маршрутов на одном экране. Там же можно узнать, сколько будет стоит такси и через сколько оно приедет.

«Яндекс.Карты» знают город в мельчайших деталях: с их помощью можно найти ремонт часов около дома, выбрать ресторан или записаться в парикмахерскую. Каждый месяц мобильным приложением и веб-версией сервиса пользуются 50 миллионов человек. Приложение работает даже офлайн — оно поможет не заблудиться, когда под рукой нет интернета.