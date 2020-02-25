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«Максимателеком» и «ЭР-телеком» тестируют новую модель монетизации публичного Wi-Fi в Екатеринбурге и Ульяновске

Телеком Беспроводная связь Инфраструктура Интернет Интернет-доступ

«Максимателеком», оператор цифровизации городов и транспорта, развернула собственную систему авторизации и монетизации в публичной Wi-Fi сети оператора «ЭР-телеком холдинг» (ТМ «Дом.ru») в Екатеринбурге и Ульяновске. Компания ожидает, что новая модель увеличит выручку от монетизации сети партнера примерно в десять раз.

Платформа MT_FREE компании «Максимателеком» развернута на 800 точках доступа «ЭР-телекома» в музеях, ресторанах, образовательных учреждениях, на рынках и в других общественных пространствах. В рамках проекта точки доступа получат дополнительный SSID MT_FREE, а также будут полностью переведены на авторизацию компании «Максимателеком». Компании рассматривают возможность развернуть единое Wi-Fi-пространство еще в 38 городах по всей стране. Рекламной монетизацией в рамках проекта занимается компания «Квант», совместное предприятие холдинга «Газпром-медиа» и компании «Максимателеком» в области рекламных технологий.

«Максимателеком» развивает собственную платформу идентификации, авторизации и монетизации в публичных сетях Wi-Fi с 2013 г. В настоящее время под управлением компании находится свыше 40 тыс. точек доступа, в том числе инфраструктура сети Moscow_Wi-Fi_Free, которая входит в тройку крупнейших мировых городских сетей Wi-Fi. Над инфраструктурой этой сети Департамент информационных технологий Москвы, «ЭР-телеком» и «Максимателеком» совместно работают более двух лет.

«Цифровизация городов — приоритетное направление бизнеса компании „Максимателеком“. Создание публичных сетей Wi-Fi поможет в реализации государственного проекта “Доступный интернет” и обеспечит бесплатный доступ к социально-значимым сервисам. Сотрудничество с такими партнерами как „ЭР-телеком“ ускорит исполнение этих планов и обеспечит проектам окупаемость, что важно в контексте роста и развития бизнеса», — отметил Борис Вольпе, генеральный директор компании «Максимателеком».

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