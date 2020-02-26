«Мегафон» открыл доступ к услугам 5G в международном роуминге

«Мегафон» объявил о запуске международного 5G-роуминга. Преимущества самой быстрой технологии мобильной связи стали доступны абонентам компании в зарубежных поездках.

Роуминговым партнером «Мегафона» выступила телекоммуникационная группа Orange, оказывающая услуги мобильной связи в 23 странах. Первой страной, где будет доступна эта услуга, стала Румыния. Соглашение позволит абонентам «Мегафона» регистрироваться в сети 5G на территории страны и пользоваться сверхбыстрым мобильным интернетом на условиях, аналогичных роумингу в обычных сетях 3G/4G. Покрытие оператора-партнера включает в себя города Бухарест, Брашов, Яссы, а также туристический центр Клуж-Напока.

«Совместно с Orange мы впервые открываем возможности 5G-роуминга российским пользователям мобильной связи. Совсем скоро оценить скорости сверхбыстрого мобильного интернета смогут наши путешественники в других странах, причем не меняя SIM-карты. Сейчас в сети "Мегафона" работает несколько тысяч телефонов с поддержкой 5G – это продвинутые пользователи, которые теперь смогут по максимуму раскрыть потенциал своих гаджетов во время зарубежных поездок», – сказал коммерческий директор «Мегафона» Влад Вольфсон.

«Безусловно, мы гордимся тем, что сыграли важную роль в запуске новых услуг роуминга для абонентов "Мегафона", которыми они смогут воспользоваться в сети Orange», – отметил старший директор по маркетингу мобильных решений связи Orange International Carriers Седрик Гонин.

Orange Romania использует диапазон C-Band n78 (3,4-3,8 ГГц), в котором работает большинство стран, уже запустивших в коммерческую эксплуатацию сети пятого поколения. Подключение к сети возможно с использованием смартфонов Samsung Galaxy Note 10 5G, Samsung Galaxy S10 5G, Samsung Galaxy Fold 5G, Huawei Mate 20 Х, Xiaomi Mi Mix3 5G, Vivo Nex3 5G и других моделей. В зависимости от версии аппарата абоненту может потребоваться перевести устройство в режим 5G и выбрать сеть Orange вручную.

Мобильный интернет – наиболее востребованная услуга у абонентов «Мегафона», выезжающих в международный роуминг. В 2019 г. объем трафика в сетях зарубежных партнеров оператора вырос в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом. На долю стран Европы приходится 52% от общего объема передачи данных в роуминге.