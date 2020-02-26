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Онлайн-бухгалтерия Райффайзенбанка научилась формировать налоговые декларации

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В бесплатной онлайн-бухгалтерии для малого бизнеса Райффайзенбанка появилась возможность формировать налоговую декларацию. Клиентам больше не нужно тратить время и силы на самостоятельное заполнение документа, налоговая декларация будет рассчитана и сформирована автоматически прямо в интернет-банке «Райффайзен бизнес онлайн».

Новая функциональность уже доступна ИП на «УСН Доходы без сотрудников», которые должны подать декларацию до 30 апреля 2020 г.

Чтобы сформировать декларацию, необходимо в разделе «Бухгалтерия» в интернет-банке для малого бизнеса перейти во вкладку «Налоги-Декларация»; проверить суммы дохода по каждому кварталу и указать уплаченные страховые взносы. Декларация будет рассчитана и сформирована автоматически и доступна для скачивания.

В ближайшее время клиенты смогут выпустить КЭП (квалифицированную электронную подпись), подписать и подать декларацию онлайн, без посещения налоговой.

«Автоматический расчет и формирование декларации — одна из самых ожидаемых нашими клиентами возможностей онлайн-бухгалтерии. Больше нет необходимости вчитываться в нормативные акты и разбираться в сложных формулах, бояться ошибиться в расчетах — мы надеемся, что новая возможность сэкономит время предпринимателей на более важные задачи в их бизнесе», — сказал Денис Скоков, руководитель управления по работе с малым бизнесом.

Предпринимателям на «УСН Доходы» также доступны: налоговый календарь, напоминающий о предстоящих налоговых событиях; возможность редактирования учета доходных операций при расчете налога; налоговый калькулятор, автоматически рассчитывающий авансовый платеж с возможностью отправки в налоговую; оплата страховых взносов.

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