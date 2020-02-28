Компания Haulmont модернизировала портал непрерывного медицинского образования Минздрава России

Компания Haulmont расширила возможности портала непрерывного медицинского образования (НМО) Минздрава России, который используют более 1,1 млн специалистов.

Портал НМО позволяет работникам медицинских и фармацевтических специальностей проходить онлайн-курсы и регистрироваться на обучающие мероприятия. По поручению Минздрава России за его развитие отвечает Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова (РНИМУ), который в 2019 году совместно с Haulmont начал модернизацию ресурса.

Одной из главных задач было реализовать возможность формирования индивидуальной образовательной траектории для каждого пользователя портала. Совместно с командой РНИМУ для этого был разработан уникальный алгоритм, который учитывает особенности профессиональной деятельности, знания и умения специалиста. Также алгоритм использует данные о типичных пробелах в знаниях специалистов различных областей, полученные в ходе тестирования, которое можно пройти на портале.

Для мотивации пользователей добавлены игровые элементы: визуализация достижений и рейтинги. Также созданы личные кабинеты для работодателей, сотрудников территориальных органов здравоохранения и администраторов. Расширен круг интеграций с платформами онлайн-обучения. Для удобства пользователей разработаны мобильные приложения для iOS и Android.

Модернизация портала позволила повысить системность повышения квалификации каждого медика или фармацевта за счет добавления индивидуальной образовательной траектории. Благодаря игровым элементам процесс обучения стал более увлекательным.

Портал успешно работает под высокой нагрузкой — на начало 2020 года на нем зарегистрировано свыше 1,1 млн пользователей. Им доступно более 30 тыс. программ повышения квалификации и интерактивных модулей от 855 профильных организаций, среди которых ведущие медицинские вузы России.