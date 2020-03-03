«Облако Mail.ru» научилось разбирать документы

Мобильная версия «Облака Mail.ru» научилась распознавать разные типы документов. Благодаря новой функции, фото паспортов, свидетельств о рождении, СТС, ИНН и других документов не затеряются среди остальных снимков, их будет легко найти в нужный момент.

У многих людей уже вошло в привычку фотографировать полисы, свидетельства, чеки, паспорта и другие важные документы, чтобы обратиться к ним при надобности. Однако, далеко не все достаточно ответственны, чтобы держать виртуальные документы в порядке. Чаще всего снимки просто попадают в фотогалерею телефона, где их потом трудно найти.

Теперь приложение «Облака Mail.ru» по желанию пользователя найдет все фотографии с документами и разложит их по специальным папкам. Сервис распознает все основные типы документов: гражданский и заграничный паспорт, ИНН, СНИЛС, медицинский полис, свидетельство о рождении, водительские права, свидетельство о регистрации и паспорт транспортного средства, банковские карты и чеки. Какой именно документ изображен на снимке, Облако понимает при помощи технологий компьютерного зрения. Список документов постоянно расширяется.

«Количество загружаемых в "Облако Mail.ru" фотографий увеличивается год к году на десятки процентов. Команда "Облака Mail.ru" проводит много времени в поисках решений, которые упрощают жизнь тех, кто много фотографирует на телефон. Одно из них – систематизация сделанных снимков. Сегодня к запущенным нами ранее распознаванию лиц, достопримечательностей и объектов добавился и поиск фотографий документов», – сказал Егор Ганин, заместитель вице-президента, руководитель направления облачных и бизнес-сервисов Mail.ru Group.

Пользователь может сам перенести фото документов со смартфона в «Облако» или включить автоматическую загрузку. В этом случае каждый новый снимок будет сразу дублироваться в подходящий альбом хранилища, где его проще и быстрее искать.

Новую функцию могут включить все пользователи обновленного мобильного приложения «Облака Mail.ru» в версиях для iOS и Android.