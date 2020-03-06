«Связной» и «Утконос онлайн» установят мобильное приложение в рознице

«Связной» и «Утконос онлайн» объявили о запуске партнерства. В рамках сотрудничества «Связной» будет продвигать официальное мобильное приложение «Утконос онлайн» в своих розничных магазинах. При покупке смартфонов клиенты смогут по желанию воспользоваться опцией бесплатной установки приложения для iOS и Android сотрудником магазина.

Партнерство позволит «Утконосу» задействовать новый канал продвижения своего мобильного приложения. В дальнейшем «Связной» и «Утконос онлайн» планируют рассмотреть и другие возможные варианты сотрудничества на разных уровнях бизнеса, направленного на синергетический эффект. К примеру, будут рассмотрены варианты кросс-маркетинговых активностей и возможность работы по схеме маркетплейса.

«При покупке гаджетов в «Связном» клиент может получить не только новый опыт и знания об устройстве, но и широкий выбор дополнительных услуг, в том числе и бесплатных, таких как установка мобильных приложений. Так, например, в 2019 году в наших магазинах было установлено более 21 млн. приложений. Сотрудничество с партнёром из сегмента e-grocery является для нас первым, и мы рассчитываем развивать это направление дальше», – сказал Максим Следков, вице-президент телекоммуникационных и финансовых услуг компании «Связной».

«Сотрудничество компаний-представителей из двух абсолютно разных сфер бизнеса – это прекрасный шаг для их развития, а также отличный пример коллаборации, обладающей большим потенциалом для роста», – отметил Михаил Морозов, директор по маркетингу и клиентскому сервису «Утконос онлайн».