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«Финстрим» предоставил банкам инструмент для прохождения тестов для подключения к СБП

Интернет Веб-сервисы ИТ в банках

«Финстрим» предложил банкам, которые собираются подключиться к системе быстрых платежей (СБП), специальный инструмент для прохождения необходимого тестирования на соответствие требованиям СБП.

Специальный портал проведения тестовых испытаний взаимодействия (ТИВ) банка-участника с ОПКЦ создан для проведения тестов раздела 2 «Блок: Перевод для Банков Получателей» и позволяет при согласовании с представителем СБП пройти все тестовые испытания в течение одного дня вместо нескольких недель.

Подключение к СБП для банков является обязательным и регулируется ЦБ РФ. В целях минимизации издержек с 1 апреля 2020 г. вводится льготный период для банков-участников.



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