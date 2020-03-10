Клиенты «Точки» получили возможность оформить патент в один клик

Предприниматели получили возможность оформить патент через интернет-банк «Точки» и платить налоги по патентной системе налогообложения. Для этого достаточно заполнить и подписать электронной подписью заявление на патент в онлайн-бухгалтерии «Точки».

В настройках онлайн-бухгалтерии нужно выбрать «Заявление на патент» и заполнить заявление, которое можно тут же отправить в налоговую. Как только заявление будет принято, клиенту на телефон придет уведомление, обычно это занимает до пяти рабочих дней. После нужно будет обратиться в налоговую, чтобы налоговая отправила платежку на оплату патента и сам патент. В рамках онлайн-бухгалтерии услуга обойдется клиентам «Точки» в 3,5 тыс. руб. в год.

«Теперь клиенты онлайн-бухгалтерии "Точки" могут платить налоги по патентной системе налогообложения, не прибегая к помощи лишних сервисов. Мы избавились от сложных форм заявлений и превратили получение патента в несколько простых действий в интернет-банке, — сказала Елена Насобина, руководитель проекта "Онлайн-бухгалтерия" в банке для предпринимателей "Точка". — Патентная система налогообложения предполагает фиксированную сумму налога, которая становится известна еще до получения патента. Это очень удобно, чтобы заранее просчитать расходы, выяснить потребительский спрос и перспективы развития бизнеса в выбранном регионе».

Патентная система налогообложения (ПСН) отличается более простой процедурой учета и отчетности, например, в рамках патента не нужно сдавать налоговую декларацию. Получить патент можно на срок от одного до двенадцати месяцев.