Новое в СХД
Как управлять корпоративными приложениями в мультиоблачных средах
Безопасность
Решения SD-WAN должны развиваться в тесном взаимодействии с информационной безопасностью
ИТ-бизнес
Huawei OceanStor Dorado V6: прорывные инновации для СХД

Спецпроекты

Клиенты «Точки» получили возможность оформить патент в один клик

Интернет Веб-сервисы ИТ в банках

Предприниматели получили возможность оформить патент через интернет-банк «Точки» и платить налоги по патентной системе налогообложения. Для этого достаточно заполнить и подписать электронной подписью заявление на патент в онлайн-бухгалтерии «Точки».

В настройках онлайн-бухгалтерии нужно выбрать «Заявление на патент» и заполнить заявление, которое можно тут же отправить в налоговую. Как только заявление будет принято, клиенту на телефон придет уведомление, обычно это занимает до пяти рабочих дней. После нужно будет обратиться в налоговую, чтобы налоговая отправила платежку на оплату патента и сам патент. В рамках онлайн-бухгалтерии услуга обойдется клиентам «Точки» в 3,5 тыс. руб. в год.

«Теперь клиенты онлайн-бухгалтерии "Точки" могут платить налоги по патентной системе налогообложения, не прибегая к помощи лишних сервисов. Мы избавились от сложных форм заявлений и превратили получение патента в несколько простых действий в интернет-банке, — сказала Елена Насобина, руководитель проекта "Онлайн-бухгалтерия" в банке для предпринимателей "Точка". — Патентная система налогообложения предполагает фиксированную сумму налога, которая становится известна еще до получения патента. Это очень удобно, чтобы заранее просчитать расходы, выяснить потребительский спрос и перспективы развития бизнеса в выбранном регионе».

Патентная система налогообложения (ПСН) отличается более простой процедурой учета и отчетности, например, в рамках патента не нужно сдавать налоговую декларацию. Получить патент можно на срок от одного до двенадцати месяцев.

Другие материалы рубрики

«Ростелеком» скупает провайдеров по всей России. Потрачено 5 миллиардов

«Не компенсировать». Минкомсвязи выступило против госкомпенсаций операторам за «бесплатный интернет»

HeadHunter запатентовал технологию скоростного поиска вакансий и сотрудников

Конференция CNews «ИТ-аутсорсинг: что движет рынком» состоится 19 марта

Microsoft выбрала 20 российских стартапов для вывода на международный рынок

Создатели Tiktok в течение месяца запустят «убийцу» Google Doc

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

7 лучших планшетов в 2020 году: выбор ZOOM

Следим за здоровьем: полезные гаджеты в аптечку

Климатическая техника для очистки воздуха: выбор ZOOM

Что подарить на 8 марта: 7 гаджетов для женщин
Показать еще
Точки роста

BIM в России. Что его стимулирует, а что — тормозит

Информационное моделирование приходит в строительную отрасль.

Персона месяца

Инвесторам интересен не российский интернет, а российские технологии

Кенес Ракишев

казахстанский миллионер, создатель криптосмартфона

Как избавиться от старой техники и снизить затраты на печать Как автоматизировать офисную рутину: наймите «цифрового» сотрудника