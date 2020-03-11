Cappasity предоставит ритейлу бесплатный доступ к иммерсивным технологиям

Cappasity предоставит крупным ритейлерам бесплатную возможность продавать эффективно в интернете, используя иммерсивные технологии.

В связи с распространением коронавируса традиционный ритейл терпит убытки — 40% покупателей в США уже сократили количество поездок и чаще пользуются интернет-магазинами. Предложение включает в себя полный пакет услуг: от создания интерактивного представления товаров до интеграции в интернет-магазины, а также трехмесячный доступ к платформе Cappasity и 3D-аналитике, демонстрирующей взаимодействие покупателя с товаром.

«Мы понимаем, насколько важно сейчас не потерять своего покупателя и предоставляем компаниям возможность эффективнее продавать онлайн — стирая границу между оффлайн и онлайн благодаря иммерсивным технологиям, — отметил Константин Попов, CEO Cappasity. — Мы фокусируемся на улучшении пользовательского опыта в e-commerce, и в эпоху эпидемии коронавируса большинство ритейлеров стало менять свою стратегию относительно каналов продаж. С начала года мы получили на 50% больше запросов, чем за весь 2019 год».

Ритейлеры получат возможность демонстрировать товары в формате 3D и AR как на сайтах интернет-магазинов, так и в мобильных приложениях. С помощью технологии Cappasity можно будет во всех подробностях рассмотреть любой товар и получить пользовательский опыт максимально близкий к реальному походу в магазин. Компании смогут начать производство 3D-контента максимально быстро, так как на создание интерактивной копии товара уходит лишь 3 минуты.

Cappasity предлагает ритейлерам также создать B2B инструмент для их бизнеса — виртуальный шоу-рум для байеров. Из-за транспортных ограничений, продиктованных вирусом, байеры не могут приехать, чтобы проверить качество и вид товаров лично. Благодаря фотореалистичным 3D-изображениям они получают объективное представление о товарах, не покидая дома.

Из-за угрозы коронавируса покупатели предпочитают не ходить по магазинам, а ритейлерам приходится закрывать физические точки продаж. Если эпидемия коронавируса будет продолжаться, то количество посетителей торговых центров сократится на 74.6%, согласно исследованию RetailDrive.

Тем не менее эффективное e-commerce направление и качественная презентация товаров могут предотвратить значительную часть материальных потерь или даже повысить продажи. Так, в 2003 году, эпидемия атипичной пневмонии (SARS) способствовала развитию рынка электронной коммерции в Китае.