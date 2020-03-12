«Билайн» подключил к Сети основное месторождение газопровода «Сила Сибири»

«Билайн-бизнес» запустил высокоскоростную линию связи для одного из крупнейших газоконденсатных месторождений в мире – Ковыктинского газоконденсатного месторождения (ГКМ).

На его основе формируется Иркутский центр газодобычи, с которого начнется подача газа по «Силе Сибири» в конце 2022 г.

Организация полноценного наземного канала высокоскоростной передачи данных обеспечила удаленное и оперативное управление ходом строительства и производственными объектами компании «Газпром добыча Иркутск». Сотрудники месторождения получили возможность быть в постоянном контакте с родными и друзьями. В ближайшее время «Билайн» намерен запустить мобильную связь в стандарте LTE, что также улучшит качество связи и интернета на ГКМ.

В 2022 г. месторождение планируется соединить с газопроводом «Сила Сибири». Таким образом, «Билайн-бизнес» рассчитывает реализовать ряд масштабных проектов, при помощи которых новые объекты крупнейшей системы транспортировки газа на Востоке России будут обеспечены услугами связи.

Герман Бородов, директор по работе с ключевыми клиентами «Вымпелкома», сказал: «На сегодняшний день Ковыктинское месторождение интенсивно развивается, и повышенные требования к качеству связи – просто необходимость для растущего производства. Развитие сервисов Индустрии 4.0 немыслимо без телекоммуникационной инфраструктуры с большой пропускной способностью. С появлением высокоскоростных каналов связи становится возможным развертывание концепции "Цифрового месторождения", включающей в себя промышленный интернет вещей, умное видеонаблюдение и другие высокотехнологичные сервисы».

Вадим Акчурин, главный инженер – первый заместитель генерального директора компании «Газпром добыча Иркутск», сказал: «Для работников компании "Газпром добыча Иркутск" сотовая связь не определена как средство технологической связи, она не является приоритетной, а должна лишь дополнять основную. Тем не менее, мобильная связь повышает оперативность принятия решений и работы в целом. Безусловно, за время работы Ковыктинского ГКМ для приближения данной цели сделано очень много. 2020 г. стал переломным в этом вопросе. Качество мобильного интернета и связи на Ковыктинском ГКМ вышло на принципиально новый уровень. Оператором "Вымпелком" проведена большая работа по строительству инфраструктуры современной мобильной связи и высокоскоростных каналов передачи данных на Ковыктинском ГКМ, что позволило обеспечить доступ к современной мобильной связи не только сотрудников компании и подрядных организаций, осуществляющих деятельность на Ковыктинском ГКМ, но и жителей прилегающих населенных пунктов района, а также транзитного транспорта, использующего автомобильную дорогу "Магистральный-Жигалово". Ввод в эксплуатацию "Вымпелкомом" высокоскоростных каналов связи обеспечило повышение качества технологической связи компании до уровня, позволяющего использование всего спектра сервисов связи с запасом для полномасштабного освоения Ковыктинского ГКМ».