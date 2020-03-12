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«Точка» дополнила мобильный банк технологиями ИИ Abbyy

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Банк «Точка» дополнил мобильное приложение технологиями искусственного интеллекта Abbyy. В новой версии приложения клиенты банка могут автоматически заполнять реквизиты для оплаты любых счетов. Теперь с помощью сервиса можно обрабатывать не только счета и платежные требования, но и извещения, счета за ЖКУ и другие квитанции. Кроме того, обновленное приложение позволяет распознавать QR-коды из фотографий и сканов документов. Сформировать платежное поручение можно всего за несколько секунд, сделав снимок счета на камеру смартфона – это в шесть раз быстрее, чем печатать данные вручную. Алгоритмы Abbyy самостоятельно определяют тип расчетного документа и отправляют реквизиты в нужные поля. Приложением «Точки» активно пользуются несколько сотен тысяч клиентов банка, они обрабатывают десятки тысяч расчетных документов в месяц.

Сервис «Точки» с применением интеллектуальных технологий Abbyy умеет работать с семью типами расчетных документов, таких как счета на оплату, платежные поручения и требования, инкассовые поручения, извещения, а также различные счета с QR-кодами. Решение Abbyy самостоятельно извлекает реквизиты, суммы и назначения платежа. В документах для уплаты налогов и взносов решение также распознает код бюджетной классификации (КБК), номер ОКТМО, статус налогоплательщика, период оплаты и так далее. После того, как клиент проверил корректность данных, ему остается только подтвердить оплату.

«В приложении "Точки" есть все инструменты, чтобы предприниматели могли полноценно управлять финансами в мобильном банке: простые переводы по номеру карты и пополнение счета, быстрый расчет налоговых начислений, удобная работа с закрывающими документами. С помощью технологий Abbyy мы дали пользователям возможность оплачивать любые услуги и взносы тогда, когда им это удобно, без лишних хлопот. Сервис постоянно развивается: мы добавляем распознавание новых типов документов, внедряем новые способы подтвердить транзакцию, ускоряем обработку платежей», – сказала Наталья Кондратенко, банк «Точка».



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