Viber удвоил число возможных участников групповых аудиозвонков

Число возможных участников групповых аудиозвонков в Viber увеличено в два раза – до 10 человек одновременно. Компания приняла решение о расширении ресурсных возможностей на фоне распространения коронавируса и растущей потребности пользователей оставаться на связи со своими коллегами и родными.

«В это непростое время мы стремимся предоставить пользователям как можно больше способов оставаться на связи целыми группами, не находясь при этом в одном месте физически. На фоне распространения коронавируса многие компании предпочитают перевести сотрудников на удаленную работу, и им необходима безопасная и надежная платформа для общения с родными. Кроме того, они нуждаются в возможности полноценно работать из любой точки мира», — отметил Офир Эял, операционный директор Rakuten Viber.

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