В приложении Delivery Club появилась функция бесконтактной доставки

Сервис доставки готовой еды Delivery Club сообщил о введении комплекса мер по профилактике коронавирусной инфекции. С сегодняшнего дня в приложении появилась функция бесконтактной доставки. Она уже доступна пользователям мобильных устройств на платформе Android, в ближайшее время обновленное приложение появится и в App Store. Плюс к этому с понедельника в Москве для курьеров будет организована бесплатная раздача медицинских масок, перчаток и дезинфицирующих средств, также откроется медицинский пункт проверки всех курьеров на признаки заражения.

Если клиент выберет функцию «Бесконтактная доставка», курьер оставит заказ на рюкзаке у двери, отойдет на расстояние не менее трех метров и сообщит о доставке по телефону. После того как клиент заберет заказ, курьер вернется за рюкзаком и продолжит работу.

«Опыт стран, в которых были зафиксированы случаи заражения коронавирусной инфекцией, показывает, что их жители начинают существенно чаще пользоваться доставкой еды. Мы изучили меры профилактики, применяемые зарубежными сервисами, и считаем правильным заблаговременно начать их внедрение, ознакомить курьеров и клиентов с новым процессом. На текущем этапе мы рассчитываем, что функция бесконтактной доставки в первую очередь сделает использование сервиса более комфортным для пользователей, соблюдающих режим изоляции или решивших по собственной инициативе принять дополнительные меры профилактики», — сказал операционный директор Delivery Club Мухит Сейдахметов.

Бесконтактная доставка будет осуществляться только при выполнении заказов по домашним адресам и при оплате безналичным расчетом. Функция недоступна при заказе еды из ресторанов, имеющих собственную службу доставки.