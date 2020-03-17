«Автоматика» запустила английскую версию сайта

Концерн «Автоматика» госкорпорации «Ростех» открыл англоязычную версию официального сайта. Запуск сайта на английском языке является дополнительным этапом модернизации и унификации информационных систем и сервисов холдинговой компании. Англоязычный ресурс повысит уровень доступности информационных продуктов и решений для иностранных заказчиков.

Английская версия официального сайта концерна «Автоматика» включает в себя общие сведения о компании, финансовые показатели и отчеты, электронный каталог для заказа продукции и всю необходимую информацию для осуществления обратной связи.

«Концерн "Автоматика" развивает сотрудничество с иностранными заказчиками и предлагает высокотехнологичные, защищенные решения, для повышения уровня безопасности и комфорта. Мы готовы предложить оптимальные варианты реализации проектов, предусматривающих внедрение инновационных технологий в различные сферы жизни. Английская версия официального сайта позволит расширить круг потенциальных зарубежных заказчиков, представить им комплексы противодействия беспилотным летательным аппаратам, системы цифрового голосования, комплексы обеспечения защищенных коммуникаций и другие продукты», – сказал генеральный директор концерна «Автоматика» Владимир Кабанов.

Напомним, что концерн ежегодно представляет свои компетенции иностранным заказчикам в рамках различных международных мероприятий.