Oneweb посвятит запуск спутников космонавту Алексею Леонову

Глобальная коммуникационная компания Oneweb официально подтвердила дату и время второго запуска пусковой кампании 2020 г. – он состоится 21 марта 2020 г. в 20:06 по московскому времени с космодрома Байконур (Казахстан).

Во время второго запуска 2020 г., который будет осуществлен в рамках контракта «Главкосмоса» (входит в госкорпорацию «Роскосмос») с компанией Arianespace, на борту ракеты-носителя «Союз-2.1б» будут находиться 34 спутника Oneweb. Космические аппараты будут выведены на околополярную орбиту на начальную высоту 450 километров, откуда они поднимутся до своей целевой орбиты высотой 1,2 тыс. км и дополнят нынешнюю группировку из 40 аппаратов. Все спутники производятся компанией Oneweb Satellites, совместным предприятием Oneweb и Airbus Defense and Space.

Запуск, который позволит довести число спутников Oneweb на низкой околоземной орбите до 74 штук, носит имя выдающегося космонавта Алексея Леонова и приурочен к 55-летию первого в истории выхода человека в открытый космос, который состоялся 18 марта 1965 г.

Первый тестовый запуск шести спутников состоялся 28 февраля 2019 г. с космодрома Куру во Французской Гвиане. 7 февраля этого года с космодрома Байконур был осуществлен первый запуск 2020 г., ознаменовавший начало пусковой кампании, которая станет не только крупнейшей в истории инициативой по выведению гражданских спутников на орбиту, но и позволит компании Oneweb быстро нарастить группировку первой фазы из 648 спутников. Каждый аппарат является неотъемлемой частью высокоскоростной глобальной спутниковой широкополосной сети, которая к концу 2020 г. обеспечит частичный доступ к интернету, а в 2021 г. – полноценное круглосуточное покрытие Земли.