Банк «Санкт-Петербург» обновил свое мобильное приложение

Банк «Санкт-Петербург» обновил мобильное приложение с целью повышения качества клиентского интерфейса. В первую очередь были внедрены самые ожидаемые усовершенствования по запросам активных пользователей банка. Мобильному банку уделяется существенное внимание, так как по итогам 2019 г. количество активных пользователей мобильного приложения для частных клиентов выросло на 35%. Сегодня это – самый популярный канал взаимодействия клиента с банком, так, только в феврале 2020 г. в мобильном приложении банка «Санкт-Петербург» было зафиксировано около 7 млн входов.

В новой версии мобильного приложения, по многочисленным просьбам клиентов, было обновлено отображение истории операций. Теперь лента содержит логотип торговой точки, где была совершена транзакция, название на русском языке, категория операции, если эти данные есть в базе банка. Еще клиенты сразу видят прямо в ленте операций ожидающие начисления и начисленные бонусы «Ярко» и мили Travel по каждой операции. Скоро также планируется отображать баллы и по кешбэку. В ленту вернулись обороты по счетам за месяц, а в планах банка есть реализация полноценного PFM – инструмента управления финансами.

Кроме того, теперь в мобильном приложении, благодаря реализованной Системе быстрых платежей, клиенты банка могут мгновенно в любое время суток переводить средства в рублях на счета в банки-участники СБП по номеру телефона, а также получать входящие переводы в рублях из других банков-участников СБП.

Для проведения операции необходимо выбрать счет списания, указать номер телефона получателя, ввести сумму перевода и выбрать банк получателя, а также ввести сообщение (опционально). Если получатель не установил банк по умолчанию, лучше уточнить, в какой банк перевести средства. Лимит на одну операцию составляет 75 тыс. руб., месячный лимит – 500 тыс. руб. Чтобы избежать ошибок при переводе, система дополнительно предложит проверить имя, отчество и первую букву фамилии получателя. С момента отправки перевода до его зачисления проходит не более 15 секунд.

«Мы ожидаем, что услуга станет популярной: уже сейчас перевод по номеру телефона в дистанционных каналах – самая часто совершаемая операция. Уже на первом этапе развития сервиса мы прогнозируем рост количества клиентов, совершающих переводы, до 20% (сейчас переводы с карты на карту совершают ежемесячно порядка 100 тыс. наших клиентов), – отметила заместитель председателя правления банка "Санкт-Петербург" Оксана Сивокобильска. – В рамках реализации диджитал-стратегии мы стремимся предоставлять новые цифровые сервисы для наших клиентов и заинтересованы в улучшении качества платежных услуг в целом. Вторым этапом развития мобильных сервисов мы предложим клиентам возможность покупки из мобильного приложения по QR в торгово-сервисной сети».

Система быстрых платежей (СБП) – сервис, который позволяет физическим лицам мгновенно (в режиме 24/7) переводить деньги по номеру мобильного телефона себе или другим лицам, вне зависимости от того, в каком банке открыты счета отправителя или получателя средств. Для этого необходимо, чтобы эти банки были подключены к Системе быстрых платежей. Оператором и расчетным банком системы выступает ЦБ РФ, а операционным платежным и клиринговым центром – Национальная система платежных карт (НСПК). Сейчас к системе подключены 44 участника.

Отдельно стоит отметить новый продукт «Биржевой мост», который теперь также доступен в мобильном приложении. Теперь прямо в мобильном телефоне в какой бы точке земного шара не находился клиент он сможет совершать операции по покупке или продаже валюты в режиме отложенной конверсии с обеспечительным взносом. Сервис позволяет прямо в мобильном телефоне обменивать 14 валют (91 валютная пара).

Также в мобильном приложении были улучшены сценарии заказа продуктов и других ежедневных операций. Например, открытие вклада или оплата счета, полученного от поставщика услуги, не требуют дополнительного подтверждения SMS, что позволяет быстрее получить нужную услугу или совершить оплату. Выписка по счету за нужный период теперь доступна к заказу на ящик электронной почты.

Банк следит и за безопасностью. Теперь можно легко удалить неиспользуемое устройство из авторизованных ранее, если вы им больше не пользуетесь. И можно скрыть остатки на счетах, если вы пользуетесь приложением в людном месте.