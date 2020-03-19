МТС и «Первый канал» создали совместное предприятие

МТС и «Первый канал» объявили о стратегическом партнерстве и создании совместного предприятия.

Соглашение подписали генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст и президент МТС Алексей Корня. В рамках соглашения МТС и «Первый канал» создадут совместное предприятие для формирования медийного предложения нового уровня. Уникальные возможности МТС по эффективному взаимодействию с 80-ти миллионной аудиторией российских пользователей, и опыт и экспертиза Первого канала по созданию контента для разных аудиторий, позволят создать принципиально новый формат медиа предложения, основанный на индивидуальных предпочтениях каждого пользователя.

МТС займется разработкой специальных, адаптированных под запросы «Первого канала», инструментов аналитики пользовательского поведения при просмотре видеоконтента в интернет-среде. Стороны намерены совместно разработать рекомендательную систему медиа-контента, совершенствовать инструменты медиа-мониторинга и аналитики, а также адаптировать контентную и рекламную политику с учетом современных способов потребления видеоконтента.

В рамках соглашения «Первый канал» предоставит «МТС Медиа» — подразделению, развивающему медиа активы и ТВ-продукты МТС, права на использования контента из библиотеки игрового и документального кино Первого канала, а также новинок, не выходивших ранее в эфире вещателя.

«Партнерство МТС и Первого канала стало возможно благодаря новому этапу развития телевидения, новым технологиям доставки контента аудитории и основано на взаимовыгодном сотрудничестве. Наша общая стратегическая цель — обеспечить максимально большому числу зрителей простой и удобный доступ к лучшим программам, фильмам и сериалам с помощью передовых технологий, — отметил вице-президент МТС по развитию медиабизнеса Игорь Мишин. — МТС является крупнейшим российским оператором по количеству абонентов, входит в тройку лидеров российского рынка среди операторов платного ТВ и является единственной компанией на рынке, которая распространяет контент во всех средах: кабельное, спутниковое ТВ, IPTV и собственная ОТТ-платформа. Партнерство с лидером российского телевидения и одним из крупнейших производителей отечественного контента высочайшего класса обеспечит дополнительные возможности для развития собственных сервисов МТС».

«Наша совместная компания с МТС создается ради одного — ради Будущего. Оно уже наступило. Многие игроки рынка этого еще не почувствовали и отрабатывают вчерашние модели. Мы же полагаем, что мультиплексы и стриминговые платформы - это промежуточная и коротко живущая фаза трансформации телевидения ХХ века в телевидение ХХI. Наши совместные усилия помогут десяткам миллионов российских пользователей и зрителей дотронуться до сегодняшнего дня. Мы гордимся нашим альянсом с крупнейшим российским телекомом и смеем полагать, что в нашем лице МТС получает ведущего производителя контента в стране», — отметил Константин Эрнст, генеральный директор Первого канала.