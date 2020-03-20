«Гарант» открыл бесплатный доступ к миллиону документов

«Гарант» открыла доступ к миллиону документов для решения профессиональных задач. На сайте ivo.garant.ru любой специалист получит целую библиотеку знаний. Открыт доступ к правовым актам федерального уровня: кодексам, законам, указам, постановлениям, приказам, а также разъяснительным письмам; организационным и индивидуальным правовым актам, судебной практике.

Также доступны уникальные материалы – энциклопедии решений, в которых содержатся ответы на вопросы, касающиеся организации деятельности юридических лиц, регулирования трудовых отношений и других хозяйственных ситуаций. В Энциклопедиях представлено много формул, примеров, схем и таблиц, бухгалтерских проводок, приведены формы документов, учтены последние изменения в законодательстве, позиция судов и разъяснения органов власти.

Кроме этого, расширен лимит бесплатного доступа к документам из всего информационного банка системы ГАРАНТ (это более 130 млн документов) – до десяти в день.

Расширенный бесплатный доступ будет открыт до 30 апреля 2020 года.