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Wifire увеличивает скорость домашнего интернета и улучшает условия тарифов

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Оператор фиксированной связи Wifire, входящий в структуру «Мегафона», объявил об увеличении скорости домашнего интернета и пообещал сохранить предоставление услуг абонентам даже при дебиторской задолженности. В текущей сложной ситуации, когда многие вынуждены находиться дома, такие меры обеспечат комфортные условия, в том числе, для удаленной работы.

Теперь клиенты Wifire могут пользоваться домашним интернетом и цифровым телевидением даже при нулевом балансе абонентского счета или при наличии дебиторской задолженности. Приостанавливать услуги в этом случае оператор не будет. Wifire также бесплатно увеличивает всем пользователям скорость домашнего интернета до максимальной, исходя из возможностей технического оборудования.

Специалисты компании отмечают в эти дни существенный рост спроса на развлекательный онлайн-контент, поэтому принято решение о расширении пакетов цифрового телевидения Wifire TV. Теперь всем абонентам Wifire доступно 200 каналов различной тематики, в том числе Discovery, Sony, Paramount Comedy, Nickelodeon, Eurosport, MTV и другие, в хорошем качестве.

Ранее компания представила сервис Wifire TV Lite для бесплатного просмотра более 140 каналов, в том числе в формате HD и Ultra HD 4K. Для получения контента достаточно зайти на сайт wifire.tv с компьютера или мобильного устройства. На телевизорах LG и Samsung можно загрузить бесплатное приложение Wifire TV Lite. Чтобы воспользоваться сервисом, необязательно быть клиентом Wifire.

«Мы осознаем всю сложность ситуации, в которой оказались наши клиенты, поэтому делаем все, чтобы обеспечить пользователей бесперебойным и быстрым интернетом для работы, учебы и досуга в условиях изоляции. Все тарифные планы улучшены без какой-либо дополнительной платы. Сейчас, как никогда, важно быть на связи, поэтому даже при отрицательном балансе никто не останется без доступа в сеть. Мы будем внимательно следить за ситуацией и постараемся оказать максимальную поддержку нашим клиентам», – отметил генеральный директор Wifire («Нэт бай нэт холдинг») Андрей Батанов.

Введенные меры действуют до 30 апреля 2020 г., но могут быть скорректированы, исходя из текущей ситуации.

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