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Danycom.mobile подарит новым абонентам 3 ГБ интернета

Телеком Мобильная связь Интернет Интернет-доступ

Мобильный оператор Danycom.mobile, входящий в ГК Danycom, объявил о запуске акции «3 Гига на здоровье», в рамках которой все новые абоненты мобильного оператора получают дополнительно 3 ГБ интернет-трафика к выбранному тарифу. Оформить заказ SIM-карты необходимо с 23 марта по 24 апреля 2020 г., активировать ее – до 31 мая 2020 г. включительно.

Для подключения доступна вся тарифная линейка Danycom.mobile: «Бесплатный», «Звони бесплатно», «Семейный» и «Семейный плюс». Бонусный интернет-трафик в 3 ГБ начисляется единоразово на следующий календарный день после активации SIM-карты.

Если клиент заказывает несколько SIM-карт с разными тарифами на одни паспортные данные, то бонусный пакет интернет-трафика начисляется на каждый выбранный номер мобильного оператора.

Активированный бонусный пакет интернет-трафика действует до окончания текущего расчетного периода по тарифному плану абонента. Получить SIM-карту Danycom.mobile можно любым удобным способом: «Почтой России», партнерской курьерской службой, либо через постаматы.

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