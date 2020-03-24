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Bestdoctor запускает бесплатную виртуальную клинику

Интернет Веб-сервисы

Команда проекта Bestdoctor объявила о запуске бесплатной виртуальной клиники для всех, кто не может попасть на плановый прием к врачу прямо сейчас — из-за карантина, самоизоляции или перегруженности медицинских служб. Это благотворительная акция медицинского стартапа в рамках борьбы с мировой эпидемией коронавируса и мер по предотвращению дальнейшего распространения вируса.

Проконсультироваться с врачом виртуальной клиники можно в любое время дня и ночи из любой точки мира. Для этого достаточно зарегистрироваться. Прием ведут квалифицированные специалисты, штатные сотрудники Bestdoctor.

До сих пор Bestdoctor работал только с корпоративными клиентами, но ситуация в мире такова, что ни один врач сейчас не может оставаться в стороне, — а в штате Bestdoctor пятьдесят практикующих врачей. В виртуальной клинике, работающей на чат-платформе Discord, каждый желающий может пообщаться с врачом-консультантом по любому вопросу, а не только по поводу коронавируса: понятно, что даже во время пандемии человека могут беспокоить и другие заболевания. Врач-консультант выслушает жалобы пациента, поможет провести самостоятельный осмотр, посоветует, какие дальнейшие шаги предпринять.

Кроме того, с апреля компания запускает услугу заказа и доставки аптечных препаратов. Причем продажа лекарств будет осуществляться по корпоративным расценкам, по которым Bestdoctor работает с аптечными сетями. Помимо удобства и экономии, это поможет избежать визитов в аптеку и дальнейшего распространения вируса.



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