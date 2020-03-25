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Москвичи смогут предложить идеи по улучшению работы электронных услуг и сервисов

Интернет Веб-сервисы ИТ в госсекторе

В столице начнет работу масштабный краудсорсинг-проект «Московские электронные услуги и сервисы». Как сообщила Наталья Сергунина, заместитель мэра Москвы, он включает несколько этапов, каждый из которых будет посвящен предоставлению электронных услуг в определенной отрасли. Участники смогут высказать свои пожелания и замечания, касающиеся получения городских услуг и работы сервисов в электронном виде, обсудить, как усовершенствовать услуги в указанных областях, а также предложить свой список электронных сервисов, которые, на их взгляд, должны появиться в городе.

«Это первый в Москве столь масштабный краудсорсинг-проект. Он будет проводиться в течение года и затронет ряд важнейших городских сфер. Первые две — культура и предпринимательство. Ждем ваших идей, как улучшить городские онлайн-сервисы и услуги. Каждый день ими пользуется огромное количество людей. Для примера: на портале mos.ru зарегистрировано больше девяти миллионов личных кабинетов физических лиц и почти 50 тыс. кабинетов юрлиц», — сказала Наталья Сергунина.

По ее словам, сегодня на mos.ru доступно более 360 электронных услуг и сервисов, которые упрощают взаимодействие жителей города с разными органами власти. Всего через порталы mos.ru и pgu.mos.ru (был объединен с mos.ru в 2017 г.) за восемь лет было оказано свыше 1,5 млрд услуг.

«Город постоянно модернизирует и создает новые электронные услуги и сервисы. В рамках 23 краудсорсинг-проекта мы узнаем у москвичей, какими они хотят видеть электронные услуги в разных областях жизнедеятельности города. Надеемся на поддержку и заинтересованность горожан», — отметил руководитель ГКУ «Новые технологии управления» Александр Пищелко.

Краудсорсинг-проект, посвященный столичным государственным услугам и сервисам, начнет работу в конце марта.

Участники смогут высказать свои идеи по совершенствованию услуг как для физических, так и для юридических лиц, предложить способы развития единой платформы электронных услуг и цифровых сервисов на mos.ru, а также сформировать соответствующий список идей.

«Развивая электронные услуги и сервисы, город ориентируется в первую очередь на мнение и потребность жителей. Многие функции портала mos.ru и мобильного приложения “Госуслуги Москвы” появились именно благодаря отзывам пользователей. Проекты “Активный гражданин” и crowd.mos.ru являются не только действенным инструментом получения обратной связи от москвичей, но и важной частью большой цифровой экосистемы взаимодействия города и горожан, которая сегодня сформирована в Москве», — отметил министр правительства Москвы, руководитель городского Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко. Идеи участников краудсорсинг-проекта, получившие наибольшую поддержку, будут реализованы. Также будет возможность обсудить любую интересующую их сферу электронных услуг.

В рамках первого этапа, который пройдет с 30 марта по 5 апреля, горожане выскажут свои идеи по развитию электронных услуг в сфере культуры. Например, участники могут предложить свои варианты по улучшению таких электронных услуг, как запись ребенка в школу искусств, запись в школу вожатых и других.

Следом за сферой культуры в проекте будет представлена сфера предпринимательства, которую обсудят 20–26 апреля. Жители смогут предложить свои идеи по улучшению работы личного кабинета юридического лица, а также других электронных сервисов, среди которых получение городских субсидий онлайн, услуги сфер строительства, розничной торговли и общепита.

«Мы на постоянной основе собираем обратную связь от предпринимателей. Для этого запустили на mbm.mos.ru функцию “Поделись идеей с городом”, где принимаем идеи, обрабатываем и на их основе формируем повестку наших мер поддержки. Краудсорсинг-проект — еще один инструмент, который мы решили задействовать. Нам важно понять, какие меры поддержки наиболее актуальны», — отметил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Получение услуг в онлайн-формате значительно экономит время. Среди популярных у горожан услуг и сервисов — электронный дневник школьника, прием показаний приборов учета воды, поиск и оплата штрафов ГИБДД, получение и оплата ЕПД, запись к врачу, а также прием показаний электросчетчиков.

Город намерен продолжать совершенствовать электронные услуги, поскольку востребованность онлайн-ресурсов постоянно растет.

Платформа crowd.mos.ru появилась в 2014 г. В 2019 г. в «Активном гражданине» заработал раздел «Краудсорсинг-проекты Правительства Москвы».

За шесть лет в 22 проектах приняли участие более 210 тыс. москвичей. Они предложили свыше 103 тыс. идей, из которых около четырех тысяч были выбраны экспертами для реализации. В частности, москвичи стали соавторами таких проектов, как «Мой парк», «Культурные центры. Будущее», «Музеи Москвы», «Московские библиотеки», «Электронный дом», «Детские поликлиники», «Московские поликлиники», «Активное долголетие», «Мой офис госуслуг» и «Московские центральные диаметры».

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