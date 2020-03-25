ТТК гарантирует абонентам интернет и ТВ при любом балансе

С 23 марта по 30 апреля 2020 г. каждый абонент ТТК сможет получить гарантированный доступ к услугам «Домашний интернет» и «Интерактивное телевидение» даже при отрицательном балансе. При этом сохранятся все предусмотренные договором условия оказания услуг – скорость доступа в интернет, набор телевизионных и видеосервисов, ранее подключенные дополнительные услуги. Возможность отложенного платежа за услуги связи предоставляется без комиссии.

Для тех абонентов, которым не требуется высокая скорость доступа, предусмотрена дополнительная услуга «Доступный интернет». При ее подключении абоненту предоставляется возможность до 30 апреля 2020 г. пользоваться доступом в интернет на скорости до 2 Мбит/с, при этом стоимость услуги составляет 0 руб.

Пользователям услуги «Интерактивное телевидение», в случае блокировки их аккаунтов в связи с отсутствием средств на счету, до 30 апреля 2020 г. предоставляется бесплатный доступ к контенту пакета «Социальный», который включает в себя более 60 телеканалов. Также все абоненты «Интерактивного телевидения» от ТТК получают бесплатный тридцатидневный промо-период доступа к пакету ТВ-каналов «Настрой кино». У пользователей появляется доступ к фильмам на любой вкус – громким премьерам, шедеврам отечественного и зарубежного кинематографа.