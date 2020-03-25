Интеграция
Может ли аналитика поднять оборот компании в 2,5 раза
О чем думает бизнес
Как ИТ помогают все успевать и сдавать проекты в срок
ИТ-бизнес
Huawei OceanStor Dorado V6: прорывные инновации для СХД

Спецпроекты

«Яндекс.деньги» запустили игру с кэшбэком до 100%

Интернет Веб-сервисы

«Яндекс.деньги» добавили в программу лояльности игру — «Раскрути кэшбэк». Она позволяет раскрутить игровой барабан в приложении или на сайте «Яндекс.денег» и выиграть кэшбэк до 100% за платеж из кошелька или картой. Таким образом, у пользователей сервиса стало еще больше возможностей в настройке кэшбэка под себя. К выбору между 1% за каждый платеж или 5% за каждый пятый платеж в офлайне добавился третий вариант — участвовать в игре и выигрывать до 100% за покупки как в офлайне, так и в онлайне.

Включить розыгрыш кэшбэка можно в разделе «Кэшбэк и акции» на сайте сервиса. После этого игра станет доступна как в веб-версии, так и в приложении «Яндекс.денег» — в разделе кэшбэка. Чтобы раскрутить игровой барабан, пользователю достаточно нажать кнопку «Разыграть кэшбэк».

Так можно получить повышенный кэшбэк в размере 2%, 3%, 5%, 10%, 25%, 50% или 100% от стоимости последней покупки. Вне зависимости от везения 0,1%-ный кэшбэк гарантирован. Сервис начисляет кэшбэк в виде бонусных баллов, которыми можно оплачивать покупки: 1 балл равен 1 руб.

«Опрос показал, что каждый шестой пользователь предпочитает гарантированному постоянному кэшбэку возможность рискнуть и выиграть больше. Игра “Раскрути кэшбэк” дает этот шанс каждому, — сказал Кирилл Мозголин, директор направления лояльности "Яндекс.денег". — Такой формат программы лояльности станет хорошим продолжением наших геймификационных проектов, которые не только развлекают, но и обогащают пользователей».

«Яндекс.деньги» начисляют кэшбэк за платежи как в офлайне, так и в онлайне. В торговых точках его можно получать за оплату пластиковой или виртуальной картой сервиса — через приложение «Яндекс.денег», Google Pay, Apple Pay, Samsung Pay или Garmin Pay. В интернете кэшбэк начисляется за платежи картой «Яндекс.денег», из электронного кошелька или любой привязанной к нему картой. Помимо гибкого 1%-ного или 5%-ного кэшбэка, в «Яндекс.деньгах» есть также 5%-ный кэшбэк в категории месяца. Настроить кэшбэк можно в любое время на сайте сервиса.

Другие материалы рубрики

Подготовка кадров для цифровой экономики подорожала втрое

Впервые рассекречено, сколько Дуров тратит на Telegram. Это сотни миллионов долларов

«Рокетбанк» убьют. Qiwi потеряла на нем полтора миллиарда

Минкомсвязи объяснило, к каким сайтам проложат «бесплатный интернет». Под эти требования не подходит почти никто

CNews FORUM Кейсы: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется

Экс-глава Роскомнадзора возглавил «Газпром-Медиа»

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Выбираем технику для уборки в доме: советы ZOOM

Как и где хранить запас продуктов в городской квартире: лучшие гаджеты

Обзор Sony Xperia 5: флагман в японском стиле

Выбор ZOOM: 7 электронных термометров для детей и взрослых
Показать еще

Наука

Социальная изоляция может привести к необратимым последствиям

Новое покрытие для смартфонов убивает болезнетворные бактерии

Как человеческий мозг распознает лица

Как будут печатать российские космические аппараты
Показать еще
Персона месяца

Инвесторам интересен не российский интернет, а российские технологии

Кенес Ракишев

казахстанский миллионер, создатель криптосмартфона

Тема месяца

Что делать ИТ-директору во время пандемии

Перед ИТ-руководителями встают задачи, связанные с обеспечением удаленной работы сотрудников.

Как цифровые сотрудники помогают бизнесу повысить эффективность и победить рутину Как автоматизировать офисную рутину: наймите «цифрового» сотрудника