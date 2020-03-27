Delivery Club обнулил комиссию для локальных ресторанов

Сервис доставки еды Delivery Club объявил о запуске программы поддержки локальных ресторанов. C сегодняшнего дня новые рестораны, которые подключатся к сервису и будут доставлять заказы своими силами, смогут получать заказы через Delivery Club без какой-либо комиссии. Условия действительны для несетевых ресторанов и сетей, состоящих не более чем из трех филиалов. Нулевая комиссия будет действовать для них до конца июня 2020 г. Также комиссия будет обнулена для тех ресторанов, которые подключились к Delivery Club в период с 15 марта и попадают под обозначенные условия.

Помимо этого, Delivery Club выделяет дополнительный маркетинговый бюджет для новых ресторанов. Каждый клиент сервиса сможет сделать первый заказ из каждого нового ресторана со скидкой 20%. Новые рестораны будут автоматически попадать в специальную подборку в приложении и на сайте, которая позволит пользователям легко их найти.

«Мы меняем условия сотрудничества с партнерами, чтобы помочь им максимально быстро адаптироваться к ситуации, поддержать работу ресторанов и сохранить персонал. Наша поддержка в первую очередь ориентирована на малый бизнес, поскольку именно на нем сильнее всего отражается распространение коронавируса. Опыт Италии, Испании, США, Китая и других стран показывает, что работа на доставку помогает ресторанам сохранить не только персонал кухонь, но и официантов, которые во время кризиса могут доставлять заказы из своего ресторана в роли курьеров. Именно это мы призываем сделать собственников небольших ресторанов, которые сейчас могут использовать наш сервис без какой-либо комиссии, если будут доставлять заказы своими силами», — сказал вице-президент по foodtech Mail.ru Group Гюванч Донмез.

Для новых локальных ресторанов, которые примут решение доставлять заказы с помощью курьеров Delivery Club, комиссия до конца июля составит 25% от суммы заказа, что на 10 п.п. меньше стандартной. Комиссия для локальных ресторанов, подключившихся к платформе до 15 марта, будет снижена на 5 п.п. (как при доставке своими силами, так и при доставке курьерами Delivery Club). Комиссия для ресторанов большего масштаба не изменится.

Одновременно с этим Mail.ru Group и Delivery Club готовят предложения для Минэкономразвития РФ по софинансированию программы поддержки ресторанов государством. Если программа получит поддержку, комиссии будут снижены, а условия, необходимые для работы с сервисом по нулевой комиссии, расширены.

На сегодняшний момент Delivery Club работает более чем с 15 тыс. ресторанов, причем больше 1 тыс. из них подключились к платформе только за прошлые две недели. В некоторые дни количество заявок от новых ресторанов в четыре-пять раз превышало докризисные показатели.