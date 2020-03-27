МТС открыла бесплатный доступ к облачному сервису для бизнеса

МТС, российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, сообщает об открытии провайдером CloudMTS бесплатного доступа к облачному сервису для удаленного хранения и обмена корпоративными данными. Сервис «Диск#СloudМТS» обеспечит возможность быстрого обмена файлами и совместной работы без потери контроля над данными.

Провайдер CloudMTS бесплатно предоставляет сервис на два месяца всем компаниям, которые ранее им не пользовались. Бесплатное подключение доступно до конца апреля. Максимальный объем выделяемого дискового пространства на одну компанию составляет 500 ГБ. Этого достаточно для ежедневной работы и обмена документами. Для подключения услуги необходимо оставить заявку на сайте сервиса.

«Компаниям важно быстро адаптироваться к новым условиям, сохраняя прежний темп работы и не теряя эффективности процессов. При переходе на дистанционный режим как организационные вопросы, так и вопросы безопасности данных всегда стоят очень остро. Мы поддерживаем российский бизнес и предоставляем компаниям возможность организации надежного удаленного обмена корпоративной информацией», — отметил директор облачного бизнеса МТС Олег Мотовилов.

Сервис «Диск#CloudMTS» позволяет разграничивать доступ сотрудников к данным и управлять пользователями, вводя функцию администратора. Возможен контролируемый доступ для внешних партнеров через управление публичными ссылками. Сервисом можно пользоваться через веб-интерфейс и приложение для ПК на операционной системе Windows. Можно воспользоваться мобильным приложением для iOS и Android. Обеспечена возможность синхронизации данных между компьютерами и мобильными устройствами. Решение развернуто на облачной платформе СloudМТS в собственных дата-центрах.