«Здоровье.ру» запустили бесплатную онлайн-программу «Стоп коронавирус»

С 26 марта в мобильном приложении «Здоровье.ру» всем гражданам России доступна онлайн-программа, направленная на борьбу с коронавирусной инфекцией «Стоп коронавирус». Программа создана ведущими врачами Петербурга при поддержке Минздрава РФ, Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины и Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний.

При активации программы каждый сможет пройти онлайн-тест и оценить риск заражения новой инфекцией, а также получить персональные рекомендации о том, стоит ли обращаться к врачу и как это правильно сделать.

После прохождения теста пользователю будет доступен удобный дневник здоровья, который при тревожных симптомах поможет вовремя обратиться за помощью и вызвать врача.

Также команда врачей разработала семидневный образовательный курс, который расскажет о том, как не заболеть коронавирусом, как получить больничный, и, самое главное, — как обезопасить себя и близких от распространения инфекции. Также в курсе есть статьи о том, кому нужно сдавать анализ на коронавирус и как правильно искать информацию о новой болезни в интернете, советы для матерей по удаленной работе, рекомендации по уборке дома и популярные мифы о болезни. В рамках курса каждый пользователь получит полезные упражнения для снижения тревоги и для борьбы со страхом, собранные Натальей Святославовной Бехтеревой (врач-психотерапевт Клиники ИМЧ РАН, выпускница Санкт-Петербургского Государственного Медицинского Университета им. И.П. Павлова).

Также ежедневные персональные советы в приложении помогут пожилым людям и людям с хроническими заболеваниями получить полезную информацию о том, как заниматься профилактикой.

«Распространение коронавирусной инфекции — самая важная проблема на сегодняшний день. Ее симптомы часто похожи на обычную, большинство людей переносит ее легко. Но для пожилых и ослабленных людей болезнь может представлять серьезную угрозу. Именно поэтому мы решили создать программу “Стоп Коронавирус“. Сегодня каждый должен приложить максимум усилий, чтобы справиться с пандемией, и помочь защитить тех, кто находится в зоне риска», — уверена главный врач проекта «Здоровье.ру» Любовь Чернилова.

Разработчики планируют улучшение и развитие программы, в ближайшем будущем будет запущен сервис «Получить больничный», который позволит оформить электронный больничный через мобильное приложение.

Программу поддержали технические партнеры платформы: Техносерв Cloud и СМС-центр, предоставив дополнительные ресурсы на безвозмездной основе

Мобильное приложение «Здоровье.ру» (zdorovie.ru) создано в 2018 году предпринимателем и членом общественного совета Минздрава РФ Эриком Бровко. Платформа позволяет записываться онлайн в государственные поликлиники по полису ОМС, вести дневники здоровья, проходить тесты и образовательные курсы по профилактике болезней. Среди партнеров платформы: Агентство стратегических инициатив, правительство Санкт-Петербурга, Первый МГМУ им. Сеченова, Первый МСПБГУ им. акад. Павлова, Педиатрический университет и более 10 центров профилактики в разных регионах России. Платформа официально подключена к Единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) и является одной из первых в России иной информационной системой в сфере здравоохранения — это значит, что персональные данные пользователей надежно защищены и приложение соответствуют всем требованиям безопасности.

В марте 2020 года компания запустила бесплатную программу по профилактике болезней ЖКТ. В ближайшее время планируются запуск сервисов по сопровождению псориаза и других социально значимых заболеваний.