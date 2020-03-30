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«Ростелеком»: число заявок на подключения к интернету за неделю выросло на 22%

Телеком Проводная связь Интернет Интернет-доступ

Количество заявок, поступающих в «Ростелеком», на подключение к высокоскоростному доступу в интернет за последнюю неделю выросло на 22%. Этому способствовал массовый переход на удаленную работу, повышенный спрос на дистанционное образование, интернет-торговлю, цифровые видеосервисы.

Благодаря разработанному и осуществленному в «Ростелекоме» комплексу организационно-технических мероприятий для обеспечения устойчивой работы телекоммуникационной инфраструктуры, зафиксированное увеличение нагрузки на сеть компании за последние три недели составило 10%. Такое повышение нагрузки никак не повлияло на функционирование и качество услуг и сервисов компании.

Более того, «Ростелеком» проводит поэтапный перевод абонентов, пользующихся волоконно-оптическими сетями доступа, на повышенную скорость передачи данных.

В компании продолжается работа по реализации мер для повышения надежности и качества предоставления цифровых сервисов.

«Мы осознаем важность человеческого общения, особенно в дни борьбы с коронавирусом и вынужденной изоляции. Нет никаких сомнений, что “Ростелеком” обеспечит бесперебойную работу телекоммуникационной и ИТ-инфраструктуры с тем, чтобы потребители получали качественные цифровые сервисы и телефонию», — сказал президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.

Благодаря накопленному опыту и проводимым организационно-техническим мероприятиям, объекты и сети связи «Ростелекома» функционируют в штатном режиме, не возникают перегрузки на сетях связи, а также сохраняются качественные характеристики обслуживания клиентов в полном соответствии с нормативными значениями.

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